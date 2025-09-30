VaiOnline
Siliqua-Vallermosa.
01 ottobre 2025 alle 00:35

Disservizi postali: «Tante segnalazioni, l’azienda intervenga»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un cartello affisso alla cassetta delle lettere di un utente di Siliqua, con nome e indirizzo, accompagnato dalla scritta: «È abbastanza visibile?», rivela il malcontento tra i residenti di Siliqua e Vallermosa, per i disguidi nel servizio di recapito postale. Tanti cittadini lamentano ritardi nella consegna delle lettere che, in caso di cartelle di pagamento ormai scadute, sono costretti al pagamento di una mora.

A Vallermosa, il sindaco Francesco Spiga si è fatto portavoce della protesta: «Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni per la posta non recapitata, o recapitata in ritardo, e purtroppo non è la prima volta. I vertici di Poste italiane dovrebbero verificare, un servizio così importante non può andare a singhiozzo. Ci auguriamo che il problema si risolva presto». A fare chiarezza è un comunicato di Poste italiane: «Alcuni lievi rallentamenti sono da attribuire a fattori esterni, come l’assenza delle cassette d’impostazione e la frequente mancanza dei nominativi, che rende difficoltosa l’individuazione dei destinatari. Inoltre, si registra una discrepanza tra la reale toponomastica e gli indirizzi riportati sulla posta in arrivo. Alla riqualificazione della toponomastica deve necessariamente fare seguito, da parte dei cittadini, la comunicazione dei nuovi indirizzi ai propri mittenti abituali, con particolare attenzione ai fornitori delle utenze domestiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Ragnedda, indagata l’amica «Ma Rosa Maria non c’entra»

Accusata di favoreggiamento insieme al manutentore lombardo 
Andrea Busia
Cronaca

Il giallo del 49enne morto nel canale Arrestato un imprenditore: omicidio

Terralba, Battista Manis nei guai per la morte di Claudio Manca 
Valeria Pinna
Via libera all’integrativo regionale. Bartolazzi: «Condizioni migliori, nel nome di Maddalena Carta»

Medici di base, firmato l’accordo «Ma così moriremo in ambulatorio»

Sanna (Mèigos): altri soldi e indennità solo per aumentare il carico di lavoro 
Piera Serusi
Regionali

Calabria, il centrodestra cerca il bis

Dopo la vittoria nelle Marche. Meloni trova Schlein sul volo per Lamezia 
Orrore a Benevento

Uccide con una pietra la moglie e un figlio Fermato mentre fugge

La donna aggredita mentre era a letto Il 15enne trovato in auto. Ferita la sorella  
La crisi

Israele pronto a bloccare la Flotilla

La flotta umanitaria è nella zona a rischio. L’equipaggio: noi andiamo avanti 