Disservizi postali: «Tante segnalazioni, l’azienda intervenga»  

Un cartello affisso alla cassetta delle lettere di un utente di Siliqua, con nome e indirizzo, accompagnato dalla scritta: «È abbastanza visibile?», rivela il malcontento tra i residenti di Siliqua e Vallermosa, per i disguidi nel servizio di recapito postale. Tanti cittadini lamentano ritardi nella consegna delle lettere che, in caso di cartelle di pagamento ormai scadute, sono costretti al pagamento di una mora.

A Vallermosa, il sindaco Francesco Spiga si è fatto portavoce della protesta: «Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni per la posta non recapitata, o recapitata in ritardo, e purtroppo non è la prima volta. I vertici di Poste italiane dovrebbero verificare, un servizio così importante non può andare a singhiozzo. Ci auguriamo che il problema si risolva presto». A fare chiarezza è un comunicato di Poste italiane: «Alcuni lievi rallentamenti sono da attribuire a fattori esterni, come l’assenza delle cassette d’impostazione e la frequente mancanza dei nominativi, che rende difficoltosa l’individuazione dei destinatari. Inoltre, si registra una discrepanza tra la reale toponomastica e gli indirizzi riportati sulla posta in arrivo. Alla riqualificazione della toponomastica deve necessariamente fare seguito, da parte dei cittadini, la comunicazione dei nuovi indirizzi ai propri mittenti abituali, con particolare attenzione ai fornitori delle utenze domestiche».

