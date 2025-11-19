Disservizi nell’ambulatorio: maggiore sicurezza per i medici  

Si è svolta negli uffici del Distretto dell’Asl area ovest, di Assemini, la riunione tra il direttore Pierpaolo Pateri, il Comune di Siliqua e le dottoresse Claudia Rescigno e Michela Fois, responsabili del servizio Ascot di Siliqua. L’incontro, ritenuto costruttivo e proficuo dalle parti intervenute, era stato richiesto per risolvere alcune criticità sorte nell’ambulatorio di via Carducci.

Secondo il comunicato del Comune di Siliqua, presente al confronto, sarebbero stati raggiunti risultati importanti e la condivisione di obiettivi comuni con la finalità di migliorare i servizi sul territorio. Tra i punti più rilevanti emersi dalla riunione, l’Asl avrebbe preso l’impegno di chiedere con urgenza l’estensione del servizio di portierato anche durante gli orari di apertura degli ambulatori Ascot. Inoltre, in accordo con il Comune, organizzerà una giornata dedicata a tutti i pazienti che ancora non hanno avuto modo di ricevere in vaccino antinfluenzale.

L’altra buona notizia, attesa da tempo, riguarda le richieste per i nuovi posti destinati ai medici di base, che dovrebbero venire bandite nel corso della prossima primavera. Circa la metà della popolazione del paese non ha ancora un medico di base, per questi l’assistenza è garantita dal servizio offerto dall’ambulatorio Ascot di via Carducci. L’apertura di nuovi ambulatori porrebbe fine ai disagi affrontati finora dai cittadini e darebbe più stabilità alla situazione sanitaria del paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA