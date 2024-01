Disservizi nella mensa, genitori infuriati 

A Santadi esplode la polemica sul servizio mensa nella scuola dell'infanzia. A scrivere una nota al sindaco Massimo Impera, al dirigente scolastico e alla minoranza, sono le rappresentanti di un comitato di genitori. Mara Locci e Denise Usai, mamme dei piccoli che frequentano la scuola dell'infanzia, Antonella Orgiana e Monia Atzeni, insegnanti, segnalano le precarie condizioni igienico sanitarie in cui versa la struttura. Già diverse volte, era stato segnalato il problema, l'ultimo risale a dicembre 2023, dopo un sopralluogo effettuato da alcune mamme che avrebbero riscontrato diverse carenze igieniche nei servizi di pertinenza alla sala mensa. Sembrerebbe non essere l'unico problema, poiché capita spesso, che ci siano anche delle variazioni del menù, senza che ne sia data comunicazione anticipata ai genitori. La nota continua con la segnalazione circa il personale impiegato, «inadeguato e con orari di servizio ridotti ai minimi termini, che non soddisfano certamente le esigenze dei piccoli alunni. Così come non funziona l'app digitale messa a disposizione dei genitori, dove è consultabile il menù giornaliero». Il sindaco Massimo Impera, non ci sta: «Questo è un attacco politico, la minoranza sta strumentalizzando il servizio mensa e i bambini». (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA