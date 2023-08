Disservizi nel servizio mensa, assemblea dei lavoratori Enel  

Assemblea dei lavoratori alla centrale Enel di Portovesme per il servizio mensa. Secondo le organizzazioni sindacali negli ultimi periodi non sarebbero mancati i disservizi nell’erogazione dei pasti nella mensa della centrale Enel, utilizzata dai dipendenti diretti e delle imprese. Martedì per affrontare la questione mensa si è riunito il coordinamento dei delegati degli appalti mentre, ieri , si è svolta un’assemble. «Enel deve chiedere all’azienda che si occupa del servizio di garantirlo nel migliore dei modi - dicono dalle segreterie dei metalmeccanici Fsm, Fiom e Uilm - per tutti i lavoratori che ne usufruiscono». Ieri si è svolto un incontro Rsu Enel e lazienda. (a.pa.)

