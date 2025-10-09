VaiOnline
Porto Torres.
10 ottobre 2025 alle 00:22

Disservizi nei rifiuti: maxi multa alla ditta 

Penale da 96mila euro per inadempienze contrattuali nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti sull’isola dell’Asinara e nel centro urbano di Porto Torres. La maxi sanzione è stata applicata dal Comune alla Sangalli Giancarlo & C srl, l’impresa che si è aggiudicata il servizio di gestione integrata igiene urbana per cinque anni, un appalto da 17milioni e 947mila euro, assegnato nel dicembre 2023. L’Ente contesta alla ditta una ventina di disservizi rilevati nel mese di giugno 2025, quantificati secondo determina dirigenziale in 69.100 euro, somma a cui si aggiunge la decurtazione dell’importo del mancato servizio pari a 26.909 euro. Nell’elenco delle inosservanze figurano la mancata pulizia e raccolta rifiuti nell’isola dell’Asinara nelle giornate del 2, 3 e 7 giugno, sebbene dal 1 maggio al 30 settembre sia previsto un servizio giornaliero sette giorni su sette; lo spazzamento pomeridiano programmato con frequenza settimanale, dal lunedì alla domenica, non è stato svolto per otto giorni, oltre allo spazzamento serale non eseguito l’1 e 2 giugno. Punto dolente è il lavaggio delle strade mai effettuato (multa da 53mila euro), in violazione delle prescrizioni contenute nella Relazione tecnico illustrativa allegata al capitolato. La ditta Sangalli ha presentato le controdeduzioni acquisite dal Comune.

