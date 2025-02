Disservizi e ritardi, Poste nel mirino 

Poste italiane nel mirino del presidente del Consiglio comunale e avvocato di Lanusei, Matteo Stochino, per cui urge una riorganizzazione del servizio. Stochino punta il dito sui disservizi creati ai cittadini e, in particolare, agli studi professionali. «I portalettere effettuano le consegne agli studi professionali in orari incompatibili con l’apertura degli uffici, comportando l’emissione sistematica di avvisi di giacenza. Inoltre, i termini dei due giorni lavorativi per ritirare la corrispondenza non vengono quasi mai rispettati. Di conseguenza cittadini e professionisti sono costretti a recarsi ripetutamente all’ufficio postale, anche quattro o cinque volte, prima di riuscire a ritirare la propria corrispondenza». Una situazione che risulta ancora più pregiudizievole per gli studi legali che lavorano con atti giudiziari e notifiche che richiedono tempestività per il rispetto dei tempi processuali.

Poste Italiane replica: «Il servizio di recapito a Lanusei è regolare e non si registrano giacenze o code di lavorazione. «A Lanusei, Poste ha introdotto da anni il modello di recapito, joint delivery, che ha consentito una risposta più efficace e prevede il recapito quotidiano attraverso due reti distinte ma integrate che garantiscono il servizio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30. La prima, con orario mattutino, gestisce la consegna dei prodotti postali tradizionali. Per quanto riguarda la linea che ha competenza sugli invii a firma (atti giudiziari, raccomandate, assicurate) e pacchi, proprio per aumentare le probabilità di trovare a domicilio i destinatari, prevede la copertura delle fasce orarie post-meridiane e serali. Poste non ha la possibilità di personalizzare il servizio rispetto a particolari esigenze».

