Dissequestrato il canile lager 

Non è più sotto sequestro il canile degli orrori di Santu Lianu. Nei giorni scorsi, il magistrato ha firmato il via libera per togliere i sigilli all’immobile circondato dagli uliveti nel litorale quartese, dove due donne, mamma e figlia, 80 e 53 anni, tenevano in condizioni critiche 223 cani, 10 gatti e un maiale.

Adesso i carabinieri stanno notificando il provvedimento ai proprietari ma rimane l’enorme problema dei rifiuti presenti all’interno e all’esterno. Una bomba ecologica in un’oasi di verde che bisognerà capire chi dovrà provvedere a bonificare dal momento che le due donne non hanno rispettato l’ordinanza del Comune che imponeva le pulizie a loro spese.Certo è che adesso mamma e figlia rischiano di andare a processo a seguito delle denunce per maltrattamento degli animali e per gestione illecita dei rifiuti.

Le immagini choc

Intanto arrivano per la prima volta le immagini girate all’interno del canile lager durante lo sgombero avvenuto qualche settimana fa e che mostrano uno scenario agghiacciante. Cani ovunque. Dentro il forno, dentro il frigo, in ogni angolo, in ogni fessura e poi all'esterno tra montagne di escrementi e nella casetta attigua. Vetri rotti, porte distrutte, credenze avvolte dalle ragnatele, il bagno in condizioni pietose.Una situazione al limite non soltanto per gli animali ma anche per le due donne accumulatrici seriali che lì dentro vivevano.Nel cortile centinaia di cani che si attaccano a vicenda per cercare di accaparrarsi il poco cibo che veniva dato, i guaiti fortissimi, l’abbaiare incessante.

Scenario inquietante

Quando gli operatori del canile Shardana, convenzionato con il Comune, hanno aperto quelle porte sconquassate, si sono trovati davanti l’inferno. Cagnolini spaventati, ma per la maggior parte docili, che sbucavano da ogni dove, alcuni talmente piccoli da nascondersi dentro minime fessure.Quelli che dovevano essere i letti ridotti in condizioni pietose, con i materassi lerci e mangiati dai cani, tanto che si fa fatica a spiegarsi come potessero dormire lì due persone.

Vicino al camino montagne di barattoli vuoti di cibo e in ogni angolo trasportini arrugginiti con dentro cani e gatti intrappolati, rinchiusi lì chissà da quanto tempo. Dentro ciotole vuote, sporche, piene di escrementi con un po’ di verdura, cipolle e pomodori, che nonostante la fame i mici non devono proprio essere riusciti a mangiare.I pavimenti completamente coperti di escrementi che si mischiano alla sporcizia generale e poi ventilatori malridotti usati quasi certamente per cercare refrigerio in un’estate bollente, in una casa dove porte e finestre non esistevano più.

Discarica enorme

Si fa fatica a credere alle condizioni del bagno dove si nascondevano tanti cuccioli, che sbucano da tutte le parti. Impressionate vedere i carabinieri che si fanno strada tra montagne di buste con rifiuti di ogni tipo. Certamente carcasse, a giudicare dal tanfo insopportabile. Perché ce n’erano tanti di cani e gatti che da quella casa non sono mai più usciti, molti morti sbranandosi tra loro. Ora bisognerà capire a chi spetterà la bonifica: i costi stimati sono enormi.

Tutti i 223 cani recuperati, i 10 gatti rimasti e il maiale stanno bene. Sono nella struttura sanitaria Cave Canem del canile Shardana a spese del Comune. Sotto controllo dei veterinari, alcuni malati, ciechi, molto provati. Ma adesso appena si rimetteranno in forma, potranno essere adottati. Un’adozione del cuore per dare amore a chi ha visto solo l’inferno.

