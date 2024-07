Dissalatore in viaggio, lavori avanti senza sosta 

«Il dissalatore è in viaggio per Tertenia, lo riceveremo nei prossimi giorni». La conferma arriva dal sindaco, Giulio Murgia, che illustra la tempistica sull’installazione dell’impianto che salverà Sarrala dalla sete. «Tutti i lavori di predisposizione - prosegue il primo cittadino - sono stati eseguiti e ora aspettiamo soltanto la consegna del dissalatore che verrà messo in funzione dal tecnico inviato dalla ditta fornitrice». Fra qualche mese il Comune valuterà se riscattare l’impianto, acquisendolo al proprio patrimonio, oppure concludere la stagione confermando il contratto di noleggio stipulato il mese scorso. Intanto, nelle campagne di Erriu ‘e is abis, a nord dell’abitato, l’impresa locale Davide Mereu, specializzata in trivellazioni, ha realizzato un altro pozzo artesiano donandolo alla comunità. Un’operazione a costo zero sull’onda di quanto fatto le scorse settimane da altre due ditte locali tra l’abitato e la marina. «Anche quest’ultimo pozzo sembra garantire un’ottima qualità d’acqua da immettere in rete», dice il primo cittadino. La Giunta Murgia ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale, la struttura di cui si avvale il lo stesso sindaco per coordinare interventi di emergenza. «È vero, stiamo affrontando una situazione critica, ma con le soluzioni individuate dovremmo riuscire a vivere un mese d’agosto meno caotico dal punto di vista dell’erogazione di acqua potabile. L’amministrazione sta profondendo tutti gli sforzi possibile per limitare l’emergenza». (ro. se.)

