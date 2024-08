Dissalatore contro la sete

Da oggi la Marina di Sarrala avrà 240 mila litri d’acqua in più. Arrivano dal mare e verranno dissalati dall’impianto montato ieri. Costo dell’operazione: 110 mila euro, tra noleggio e installazione. Il dissalatore è stato messo in funzione da Andrea Rapisardi, tecnico incaricato dalla stessa ditta fornitrice che ha sede in Lombardia. Potenzialmente può erogare 10 mila litri d’acqua l’ora, volume in grado di non far morire di sete le attività commerciali e ricettive. Eventuali accumuli potranno essere distribuiti alle utenze domestiche attraverso la condotta comunale. «Per la nostra comunità il dissalatore è il futuro contro la siccità», dice il sindaco, Giulio Murgia.

La novità

Alla siccità Tertenia risponde con il dissalatore. Il Comune ha stipulato un accordo con il fornitore che ha ceduto l’impianto siglando un contratto di noleggio valido per quattro mesi. Tra nolo e installazione, l’ente ha stimato una spesa complessiva di 110 mila euro. Al termine della stagione turistica, l’amministrazione valuterà se riscattare l’impianto. «Per riscattarlo servirebbero altri 120 mila euro, ma questa sarà una valutazione che faremo nel corso delle settimane». Nel medio-lungo termine Murgia non vede soluzioni alternative al dissalatore: «Alla luce dei cambiamenti climatici è l’unico strumento che ci può salvare dalla sete. La posizione del nostro territorio non agevola altri collegamenti: siamo fuori dallo Schema 17 e non siamo serviti dalla rete del Consorzio di bonifica».

Forze unite

Al montaggio del dissalatore hanno lavorato anche squadre di sommozzatori, entrati in servizio per assemblare la pompa di pescaggio sul fondale. Alle attività hanno preso parte anche imprese di idraulica. Tutti insieme hanno prestato la propria collaborazione per mettere in funzione l’impianto destinato a salvare la comunità dalla sete. «Per combattere la siccità - aggiunge il sindaco - stiamo posizionando anche vasconi di accumulo in vari punti del territorio facilmente accessibili sia alle autobotti che agli allevatori». Una lotta senza frontiere per allontanare i disagi in cui è piombato il paese: «È una crisi idrica senza precedenti», conclude Murgia, che dal mese scorso ha istituito il Coc (Centro operativo comunale) per governare la fase critica che sta investendo la comunità.

