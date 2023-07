Disputa sulla spiaggia inclusiva: «Pronti a occupare la battigia» 

«Il Comune e la Regione non ci danno l’ok per la spiaggia inclusiva al centro di San Giovanni? Domenica occuperemo la battigia». È l’ultima puntata dello scontro tra il Comune e l’associazione Domu Mia per la realizzazione della spiaggia inclusiva per i disabili. Domu Mia ha chiesto di posizionare la piattaforma in legno come lo scorso anno, al centro. Il Comune ha ribadito che il luogo prescelto (e più idoneo) – come da accordi verbali con gli stessi volontari di Domu Mia – è quello vicino alla peschiera, poche centinaia di metri più avanti. La Giunta comunale ha dunque concesso il patrocinio gratuito, come richiesto da Domu Mia, ma «a condizione che si faccia nel punto indicato dal Comune».

L’associazione guidata da Ninni Santus non ci sta: «La procedura seguita dal Comune di Muravera – sottolinea Santus – ha suscitato imbarazzo e sorrisi da parte di alcuni amministratori di Comuni sardi e non solo. Infatti se un soggetto chiede il patrocinio questo può essere concesso o negato». Da qui la scelta di passare al contrattacco: «È il momento – aggiunge Santus – di centrare l’obiettivo, cioè rendere la spiaggia accessibile e quindi aprire simbolicamente il 16 luglio alle 18 nello stesso luogo dello scorso anno. Invitiamo tutta la comunità del Sarrabus-Gerrei a mettersi in costume e raggiungere San Giovanni per occupare la battigia. L’accessibilità è un diritto di tutti, non lasciamo le persone con disabilità sole». ( g. a. )

