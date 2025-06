Disputa sul nome del museo 

A distanza di quasi 20 anni dall’inaugurazione del museo archeologico, a Sant’Antioco fa discutere l’intitolazione che avvenne nel 2006 all’archeologo Ferruccio Barreca. Per contestare questa decisione, il professor Angelo Locci – che dal 1972 al 1976 fu assessore ai Beni culturali e archeologici – ha distribuito in paese alcune centinaia di copie di una lettera dove spiega le sue ragioni. «L’atteggiamento accanito in qualsiasi momento assunto dal professor Barreca nel negare il museo a Sant’Antioco, con la sua motivazione - ha scritto Locci - che i reperti degli scavi dell’isola dovevano essere automaticamente consegnati al museo di Cagliari. Visto l’atteggiamento e l’irrigidimento di Barreca, nella speranza di poter risolvere il problema mi rivolsi all’autorità ministeriale di competenza con la spinta dell’autorevolezza del presidente del Consiglio che all’epoca era Giulio Andreotti, il problema è stato immediatamente risolto». Mentre tutti si domandano come mai l’ex amministratore non abbia evidenziato prima le sue perplessità, lui sostiene che «è paradossale che sia stata data la dedica alla persona meno indicata per il suo tentativo di compiere un’ingiustizia» e non ad altri personaggi di Sant’Antioco se non addirittura al patrono della Sardegna. Queste teorie sono state smentite pubblicamente dal professor Piero Bartoloni, archeologo e primo direttore della struttura che diede all’allora sindaco Eusebio Baghino, quando venne inaugurato il museo, le motivazioni per l’intitolazione. «Questo signore sta facendo una grande confusione - ha precisato Bartoloni - Ferruccio Barreca ha il merito della valorizzazione dell’archeologia di tutto il Sulcis e fu lui a volere l’apertura del museo, tant’è che in prima battuta i reperti furono prima depositati e poi esposti nel vecchio antiquarium, un palazzo adiacente agli scavi, vicino al Forte Su Pisu. Credo che stia facendo confusione tra Barreca che voleva fortemente il museo e Gennaro Pesce, suo predecessore nel ruolo che invece fu davvero un oppositore alla conservazione dei reperti a Sant’Antioco». La voce autorevole di Bartoloni ha rimarcato la figura importante di Barreca e l’attuale direttrice Sara Muscuso ha annunciato che all’ingresso del museo, il più importante al mondo per le testimonianze fenicio-puniche, sarà esposto un quadro con la minuziosa descrizione della figura di Ferruccio Barreca.

