Disputa sul muro del cimitero  

La disputa tra Asl e Soprintendenza per il muro di cinta del camposanto è giunta al termine. Ora, dopo mesi di stop, il Comune di Sanluri ha accolto le modifiche vincolanti e fatto ripartire i lavori.

Pareri diversi

Al centro della discordia tra i due enti c’era l’innalzamento del muro di cinta del cimitero da troppo tempo abbandonato e pericolante per via delle infiltrazioni di acqua. Dopo un lungo tergiversare, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ma ha vietato «la sopraelevazione della muratura storica che si affaccia sulla statale 197, in quanto altera la percezione dello spazio cimiteriale di valenza monumentale, col rischio di compromettere la leggibilità estetica e formale, oltre a costituire un potenziale rischio per i monumenti funebri addossati. Tali interventi necessiterebbero inoltre di schede di restauro redatte da professionisti che attestino lo stato conservativo dei beni e i relativi rischi derivanti dalle azioni proposte». La Asl, al contrario, aveva chiesto il sollevamento del muro dando particolare importanza alle «salubrità e sicurezza dei luoghi e al rispetto della normativa igienico-sanitaria nell’area interessata.

Le opere

Il via libera ufficiale dell’ultimo lotto di ampliamento del luogo sacro è arrivato con una determina dell’ufficio tecnico di “acquisizione dei diversi pareri di tutti gli enti coinvolti”. Finale di un lungo iter progettuale avviato nel 2017 per un costo complessivo di 800 mila euro, per la maggior parte fondi della Regione, 150 mila del Comune. «Nonostante la burocrazia abbia allungato i tempi oltre ogni previsione – dice il sindaco Alberto Urpi – siamo vicini alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico del cimitero, storia e memoria della città, sito d’interesse culturale. Una priorità della nostra amministrazione, considerato che lo spazio per le sepolture è al completo». E l’assessore di riferimento, Franco Nurra, aggiunge: «Nell’area nuova sono stati sistemati 30 loculi, in uno stato di emergenza. Per sopperire alla mancanza di sepolture, da mesi stiamo utilizzando quelle già acquistate dai parenti dei defunti che principalmente chiedono la tomba accanto al marito o alla moglie o dei figli. Il rifacimento del muro, crollato in più parti, ha ritardato i lavori, la Asl chiedeva che fosse più alto, la Soprintendenza che si conservasse la vecchia misura di un metro e mezzo di altezza. Si è raggiunto l’accordo, il cantiere riparte».

