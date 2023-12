Disputa in Aula: «Tornatene in Barbagia» 

Il ponte natalizio si avvicina ma gli eterni stereotipi non vanno in vacanza. E dal consiglio comunale di Fiumicino dello scorso 15 dicembre ne emergono di nuovi, non di certo “soft” all’indirizzo della Sardegna. A raccontarlo la consigliera comunale di opposizione Pier Paola Meloni, 51 anni, nata e residente a Cuglieri, da 20 anni stabilitasi nell’importante centro alle porte di Roma, dove gestisce un'attività commerciale.

Il fatto

«Stavamo discutendo il documento unico di programmazione – spiega Meloni – osteggiato dalla nostra opposizione con ben 175 emendamenti che hanno tenuto la maggioranza in aula fino alle tre di notte. Durante la seduta è successo tuttavia l’impensabile con il nervoso che ha preso il sopravvento, in quella che doveva essere una discussione democratica e civile». Fin quando (come documentato anche dalle video-registrazioni) da parte dell’assessora alla Cultura Valentina Torresi è partito l’affondo: «Tornatene in Barbagia» in un clima di seduta a più tratti infuocato. Dopo che Meloni era intervenuta promuovendo un percorso di street art, citando come modello anche Orgosolo e i murales.

Botta e risposta

L’assessora Torresi ha provveduto a ribadire sul post facebook della Meloni: «Non ho detto quello che lei scrive, almeno per come lo cita. Capisco che il vostro ruolo di minoranza e opposizione preveda anche la provocazione, la mistificazione e la strumentalizzazione, ma non la poca correttezza nei confronti dei cittadini che leggono». Proseguendo: «La verità va raccontata bene e tutta, ma capisco che non siete abituati. Non ho voglia e tempo di scendere nel chiacchiericcio, ho troppo da lavorare per il Comune di Fiumicino e non solo».

Pure il sindaco Mario Bacini (un passato da ministro, deputato e senatore), contattato telefonicamente per chiedere se intenda solidarizzare o scusarsi taglia corto: «Non ho avuto modo di sentire questo passaggio in aula. La seduta era intensa e non posso avere un giudizio completo».

La polemica

Intanto, sui social sono diversi gli attestati di solidarietà manifestati a Meloni, anche da parte della numerosa comunità dei sardi a Fiumicino. Di cui è un prezioso punto di riferimento. «Sono stata in Barbagia come turista - scrive una cittadina sul post della consigliera- ci tornerei volentieri come cittadina». Ma anche: «Viva la Sardegna tutta la vita! E viva la sua gente tosta!».

E la consigliera Meloni non manca di precisare: «Non cerco delle scuse alla mia persona, ma ai sardi a cui è stato mancato di rispetto. Bisognerebbe conoscere appieno la Barbagia e la sua meravigliosa gente – continua l’esponente originaria di Cuglieri – prima di spendere giudizi assurdi. Nel 2023 essere ancora a questi livelli è inaccettabile. Chiederò delle scuse ufficiali nel prossimo consiglio comunale. La misura è colma».

RIPRODUZIONE RISERVATA