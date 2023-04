«Disposti a usare il nucleare» 

MOSCA. L’ex presidente Dmitry Medvedev torna ad agitare lo spettro di scenari apocalittici avvertendo che la Russia «non esiterà» ad usare per prima le armi nucleari se sentirà che è minacciata la sua esistenza. Un pericolo concreto visto che, a suo dire, in Ucraina Mosca sta combattendo «contro l’intera Nato».

Vittime a Kharkiv

Reale è stato anche il bombardamento compiuto ieri mattina su Kupyansk, nella provincia nord-orientale ucraina di Kharkiv, dove due missili S-300 si sono abbattuti provocando tra l’altro, secondo fonti di Kiev, la distruzione di un museo di storia locale dove sono rimaste uccise due donne e altre sei persone sono rimaste ferite. «Il Paese terrorista sta facendo di tutto per distruggerci», ha scritto su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky. Il ministero della Difesa russo ha ammesso bombardamenti nella regione di Kupyansk nelle ultime 24 ore, affermando però che sono stati diretti contro obiettivi militari nelle località di Dvurechnaya e Sinkovka e che hanno eliminato 65 soldati ucraini. Le forze di Kiev ribattono dicendosi in grado di riconquistare tutto l’est del Paese. Ci vorranno «dai tre ai sei mesi», stima Serhiy Cherevaty, portavoce del gruppo orientale delle Forze armate, che però non si sbilancia su quando potrà scattare la tanto annunciata controffensiva di Kiev. Cherevaty si dice comunque certo di una vittoria a Bakhmut, dove da mesi si concentrano i combattimenti più feroci che vedono in prima linea i mercenari russi. «Distruggeremo totalmente il gruppo Wagner entro la fine dell’operazione», ha assicurato il portavoce. Le alte perdite tra i miliziani della compagnia privata in questo conflitto sembrano confermate tra l’altro da un video diffuso dal sito di notizie indipendente Taiga.info che mostra un cimitero a Novosibirsk, in Siberia, con una distesa impressionante di tombe di uomini deceduti in maggioranza tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023. La maggior parte è contrassegnata con lo stemma della Wagner, rosso, giallo e nero con in mezzo una stella.

«Guerra mondiale vicina»

Ma Yevgeny Prigozhin, capo della Wagner, ha lanciato un nuovo appello al reclutamento: «La terza guerra mondiale è vicina», ha profetizzato in un video. Del pericolo di un conflitto globale è tornato a parlare appunto Medvedev: gli avversari della Russia «non devono sottostimare» la possibilità di un uso di armi nucleari da parte di Mosca, la cui dottrina militare, ha ricordato, ne prevede l’impiego nel caso venga «minacciata l’esistenza dello Stato», anche con armi convenzionali. Tutti i Paesi devono «lavorare per assicurare che non si materializzi la minaccia di una Terza guerra mondiale». L’ex presidente ha colto l’occasione dell’annuncio della ricandidatura di «nonno» Biden alla presidenza Usa per suggerire ai militari americani di creare per lui una «finta valigetta con falsi codici nucleari nel caso vincesse, per evitare conseguenze irreparabili».