«Disposte misure a sua tutela» 

Tantissima solidarietà. Ma anche l’invito a non mollare. A Manuela Pintus, sindaca di Arborea, che durante il Consiglio comunale di martedì sera ha annunciato di essere stata vittima di due minacce di morte, in tantissimi hanno voluto dimostrare la propria vicinanza. Le reazioni arrivano dopo l’annuncio fatto a metà del Consiglio, prima di abbandonare l’Aula, senza discutere le interrogazioni e le mozioni all’ordine del giorno. La pagina Facebook di Pintus, dove lei ha raccontato i dettagli subito dopo l’Assemblea, è stata invasa di messaggi. Il mondo politico è intervenuto in massa insieme ad associazioni, comitati, Chiesa e semplici cittadini.

La politica

«A nome della Regione, esprimo totale solidarietà e vicinanza alla sindaca. Si tratta di un atto gravissimo che colpisce una donna che ha deciso di mettersi a disposizione dei propri concittadini. Bene ha fatto a rivelare pubblicamente l’accaduto, perché episodi del genere non devono mai passare sotto silenzio», sono le parole della governatrice Alessandra Todde. Il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini scrive: «Condanniamo fermamente le minacce di morte rivolte alla sindaca di Arborea, ennesimo tentativo di minare con la violenza la vita democratica di una comunità». E ancora: «La sindaca non deve essere lasciata sola e attorno a lei deve esserci la risposta compatta delle istituzioni e della comunità», dichiara Alessandro Solinas, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. «Nessun amministratore dovrebbe trovarsi a vivere con paura il proprio impegno al servizio della comunità - commenta l’assessore regionale degli Enti locali Francesco Spanedda - Minacciare chi ricopre un incarico pubblico significa colpire non solo la persona, ma le istituzioni che rappresenta e la libertà con cui deve poter svolgere il proprio mandato». La presidente dell’Anci Sardegna e sindaca di Fonni, Daniela Falconi: «È una vicenda che mi rattrista e mi amareggia molto dal punto di vista umano e che evidenzia come i sindaci siano un bersaglio da ultima ruota del carro». Il senatore Pd Marco Meloni snocciola i dati del Ministero dell'Interno: la nostra regione è tra le prime dieci per numero di atti intimidatori. «Per questo – dice – ho deciso di depositare una nuova interrogazione sulla tutela dei sindaci», sperando che il ministro risponda.

Le istituzioni

Il prefetto di Oristano, Paolo Corritore: «La vicenda è stata seguita con attenzione fin da subito e continuerà a essere oggetto del massimo impegno da parte delle istituzioni», si legge in una nota, in cui si spiega che sono state disposte «le necessarie misure di competenza a tutela dell’amministratrice locale». «Minacciare un sindaco significa colpire le istituzioni e il diritto dei cittadini a essere rappresentati da amministratori liberi», aggiunge Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco e presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna. Solidarietà anche da parte dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Da Oristano intervengono i consiglieri provinciali Federica Piras, Laura Celletti, Renzo Ponti e Angelo Masala: «Nessuna minaccia potrà scalfire la determinazione di chi lavora per il bene pubblico». I consiglieri di minoranza Luca Montisci, Marco Pinna e Daniele De Vecchi: «Quanto riferito è grave e suscita profonda preoccupazione. Condanniamo con fermezza ogni forma di minaccia. Desideriamo far giungere a Manuela Pintus e alla sua famiglia la nostra vicinanza».

La chiesa

Solidarietà e vicinanza anche da Don Silvio Foddis, sacerdote di Arborea: «Sono esterrefatto, non ho parole. Non ho idea di chi sia il responsabile, ma è chiaro che se la prende contro chi esercita un ruolo che, evidentemente, ha dato fastidio. Sono azioni senza logica».

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