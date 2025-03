Disposizioni post mortem ed eredità fisica e virtuale 

Le disposizioni da lasciare sulla propria morte, l’eredità, fisica e virtuale, il lascito del corpo alla scienza. Si parlerà di questi e altri temi il 13 marzo dalle 15 alle 18,30 alla Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2 al convegno “Eredità. Istruzioni per l'uso” organizzato dalla “Società per la cremazione di Cagliari”

L'evento si articola in due momenti:essione informativa (15 - 17,30) dedicata all’informazione e alla consapevolezza sui temi legati alla propria eredità, fisica e virtuale (al termine della quale verrà dato spazio alle domande del pubblico) e una specifica. Michela Vincis, medico, fornirà informazioni sulle modalità di redazione, validità e importanza delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat); Marcello Trucas, medico e docente di Anatomia Umana all'Università di Cagliari, illustrerà le procedure e i requisiti per la donazione del corpo alla scienza. Fileo Satta, medico specialista ambulatoriale alla Asl Cagliari, condividerà la sua testimonianza personale in merito a Dat e donazione del corpo.Giulia Salis Nioi, ceo dell'azienda cagliaritana Zephorum, informerà sulla gestione dei dati digitali dopo la morte e le soluzioni innovative per la loro tutela, approfondendo anche il tema della donazione dei dati alla scienza.

Dopo una breve pausa avrà luogo in sala “Monologo della morte”, a cura della compagnia Is Mascareddas. Lo spettacolo, dedicato ai bambini ma apprezzabile anche dagli adulti, affronta il tema della morte con leggerezza, offrendo spunti di riflessione per tutte le età. Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito con offerta libera consapevole.Durante l'evento sarà possibile ricevere i moduli per l'iscrizione a SoCrem, per compilare le proprie Dat, per offrire il corpo alla scienza e per tutelare l’eredità digitale.

