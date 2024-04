«Disponibile a restaurare le mie statue» 

«Dispiace vedere le statue in quelle condizioni. Sono disponibile per il restauro, ma qualcuno deve aiutarmi con le spese». Tore Angioni, scultore di fama nell’Isola, guarda quelle opere che ha realizzato e regalato oltre vent’anni fa al Comune di Selargius - vandalizzate e consumate dal tempo - e quasi si commuove dal dispiacere.

«Rappresentano la Natività, un presepe con i protagonisti in abito tradizionale», racconta l’artista 75enne. Prima posizionate nel cortile della chiesetta di San Giuliano, poi trasferite nello spazio pubblico fra via delle Begonie e via Lubich. «Sono cresciuto a Selargius, e con queste statue in regalo volevo essere riconoscente verso quel paese diventato città che mi ha ospitato per anni», ricorda. Opere che però nel tempo sono diventate il simbolo del vandalismo e dell’incuria: alcune hanno la testa mozzata, altre il braccio, e una delle sei statue ormai è sgretolata e riversa a terra.

L’artista, che ora abita a Villamar - dove sta organizzando una manifestazione di scultura e pittura - è disposto a metterci mano. «Dovrei vederle bene e capire che tipo di lavoro occorre fare, sono rovinate e probabilmente quella messa peggio è irrecuperabile», dice, «però in queste condizioni non possono stare. Mi sono già messo in contatto con alcune persone del posto per fare un sopralluogo, insieme a mio figlio Ivan a cui ho trasmesso la passione per la scultura e la pittura spero di riuscire ad andarci presto, nonostante i problemi di salute».

Servono però i soldi per coprire i costi del restauro che richiederebbe il lavoro di alcuni giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA