«Dispiaciuto, ma non mi arrendo» 

Un sorriso dei suoi, quasi a sciogliere la tensione dopo una partita difficilissima. Claudio Ranieri questo 1-1 vorrebbe dimenticarlo subito, ma ancor di più vorrebbe dimenticare un Cagliari che, nella ripresa, non gli è proprio piaciuto. Il tecnico entra in sala stampa, si siede e detta il suo verbo: «Bisogna essere onesti e riconoscere che il Bari ha meritato il pareggio». C'è chi si lascia andare a polemiche, chi cerca alibi. Ranieri no, ancora una volta fa sfoggio di fair play, anche se poi un sassolino dalla scarpa se lo toglie quando si parla dei rigori assegnati agli ospiti: «Per me c'erano entrambi. Però i casi sono due: o l'arbitro non ha visto e l'episodio viene segnalato dal Var oppure l'arbitro ha visto e ha pensato che il contatto non fosse così netto. In questo caso credo che non ci debba essere protagonismo da parte del Var. Però osservo, sicuramente certi episodi faranno casistica e sto zitto».

Irriconoscibili

A Ranieri il Cagliari non è piaciuto. O meglio, non gli è piaciuto quel secondo tempo. «Nessun problema fisico. E se ci fosse stata troppa tensione saremmo scesi in campo timidi. Invece abbiamo iniziato bene, col gol e altre occasioni». Poi, nella ripresa, un film diverso: «Abbiamo commesso una serie di errori tecnici. Stavamo portando a casa la vittoria, ma con tante difficoltà. Dormivamo sui calci d'angolo, buttavamo la palla avanti e lasciavamo creassero occasioni, chiamavamo il fuorigioco fermandoci anche quando non c'era... Sì, c'è rammarico per il pari, ma il Bari ha meritato ». Ranieri, però, sta già pensando al ritorno del San Nicola: «Non alziamo bandiera bianca. Sapevamo già che una avremmo dovuto vincerla, non ci arrendiamo. Sappiamo che sarà difficile, ma ho giocatori di carattere». Cambiando registro: «Non abbiamo fatto quello che siamo abituati a fare, giocavamo a fiammate, mentre il Bari giocava con continuità». Due giorni per voltare pagina: «Dobbiamo fare il Cagliari, come sempre. Siamo amareggiati, dispiaciuti, ma non ci arrendiamo».

Un'altra finale

Quel rigore nel finale brucia e ricorda tanto altri episodi simili: «Perché succede tante volte? Non lo so. Mancanza di freddezza, esperienza. È difficile spiegare, se vogliamo anche a Parma ci hanno dato un rigore al VAR per averla sfiorata col braccio». Il tecnico rossoblù vorrebbe già essere a Bari. Nessuna resa, anzi. Con un ordine perentorio: «Dalla Domus al San Nicola si cambia con la consapevolezza che quella di domenica sarà una partita secca, da giocare in novanta minuti e da vincere. Andiamo lì a lottare, guai arrendersi».

La Lega di B, in questi playoff spesso lo ha rappresentato come un bucaniere alla guida del veliero Cagliari. E Ranieri, in vista degli ultimi 90 minuti della stagione, parla alla truppa dal ponte di comando, un invito rivolto ai giocatori, ma anche a tutto l'ambiente che ieri, ancora una volta, si è stretto attorno ai rossoblù. Sfida al Bari: «Ripeto, siamo dispiaciuti,. Ma qui nessuno si arrende. E se devo uscire, voglio farlo a testa alta».

