«Disperso nei fondali dell’Omodeo» 

Ula Tirso. Le sirene rompono il silenzio che avvolge l’Omodeo. Pochi secondi e le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme divampate in una abitazione. Autobotte, idranti e gruppi speciali quando all’interno dell’abitazione viene ritrovato amianto. L’intervento è di quelli da manuale, uno dei tanti che i vigili del fuoco mettono in campo quotidianamente e che ieri è stato un addestramento. Dopo quattro giornate oggi si chiude l’esercitazione nazionale che ha coinvolto 340 donne e uomini dei comandi provinciali di Oristano, Cagliari, Sassari e Nuoro. «Un’attività importante e necessaria per allenarsi, in tempo di pace, alle più svariate emergenze» ha commentato il direttore regionale Nicola Micele.

La base operativa

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Abbasanta è la base logistica dell'esercitazione con la sala operativa, a cui arrivano le segnalazioni e i punti di coordinamento delle diverse operazioni. «Questo territorio si presta bene alla simulazione: qui ci sono il lago, i boschi, una cava, la diga e abitazioni diroccate – ha aggiunto – ma il territorio cosiddetto “stressato” dalla calamità è quello di Nuoro, è come se l’esercitazione si stesse svolgendo in Barbagia». Di simulato in realtà non c’è nulla, è tutto realistico e non si trascura nessun dettaglio. Anzi c’è pure «una cabina di regia che non solo coordina le squadre sul posto ma fornisce anche una serie di sollecitazioni a sorpresa che gli uomini sul campo devono essere in grado di gestire». Una delle caratteristiche della capacità operativa dei vigili è proprio quella di sapersi adeguare ai vari scenari imprevisti e complessi e «in questi giorni si sono testate tutte queste capacità».

Gli scenari

I teatri di attività sono stati i più disparati: l’incendio in abitazione, con l’intervento degli esperti in soccorsi non convenzionali del nucleo Nucleare biologico chimico radiologico per la presenza di amianto. E ancora le ricerche del nucleo sommozzatori per una persona finita nel lago mentre cercava di fuggire dal rogo; sono stati impiegati anche il nucleo elicotteri, i droni con il personale del Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), gli esperti Gos (Gruppo operativo speciale) con mezzi movimento terra e ancora squadre ordinarie, i team Usar (Urban search and rescue) per la ricerca di persone in una casa diroccata. Ed ecco gli specialisti del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) si sono calati dalla diga Santa Chiara per altri interventi di soccorso. Infine fondamentali le unità Tas (Topografia applicata al soccorso), le unità cinofile, il nucleo telecomunicazioni per garantire le comunicazioni nell’area di addestramento. «Sono test importanti che noi ripeteremo per essere sempre pronti davanti a qualsiasi emergenza» conclude.

