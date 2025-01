Disperso da sabato, trovato morto 

Dopo la fuga dalla casa famiglia l’hanno cercato per ore senza riuscire a trovarlo. Ignazio Ligios, 58 anni, di Osilo, è stato recuperato cadavere in un anfratto nelle campagne di Ulassai. Il corpo senza vita l’hanno individuato alcuni cacciatori impegnati in una battuta venatoria. In virtù delle condizioni impervie della zona, ieri mattina è intervenuto un elicottero dei vigili del fuoco che ha recuperato la salma trasportandola in un’area più agevole alle porte del paese.

Da qui poi il trasferimento all’obitorio dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha aperto un’inchiesta per accertare le esatte cause del decesso.

I fatti

Ignazio Ligios era ospite di una casa famiglia di Ussassai. Sabato si è allontanato e i responsabili hanno subito denunciato la scomparsa ai carabinieri del paese che hanno attivato le ricerche, intensificate il giorno successivo. Ma dell’uomo nessuna traccia. Fino a sera, quando un gruppo di cacciatori ha fatto la macabra scoperta. Erano impegnati in una battuta al cinghiale nella zona di Monte Corongiu, area che guarda verso la località di Santa Barbara, al confine tra Ulassai e Jerzu. I cacciatori hanno subito provveduto a chiamare i carabinieri della compagnia di Jerzu che si sono precipitati sul posto. Sin da subito i sospetti si sono concentrati sull’ospite della casa famiglia che nelle ore precedenti aveva fatto perdere le sue tracce.

Il recupero

A metà pomeriggio la salma è stata presa in custodia dal personale dell’obitorio di Lanusei. Il magistrato titolare dell’inchiesta ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo che, almeno dalle poche notizie filtrate ieri, non presenterebbe segni di violenza. Gli inquirenti devono anche ricostruire le ultime ore di vita di Ligios, sin dall’allontanamento dalla struttura in cui era ospite fino ad accertare i suoi spostamenti e come sia potuto arrivare in quella zona così impervia dove ha cessato di vivere. La salma è stata recuperata soltanto nella tarda mattinata di ieri proprio a causa delle precarie condizioni morfologiche della zona. Nella notte tra domenica e ieri il corpo di Ignazio Ligios è stato sorvegliato dai militari dell’Arma che, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Lanusei, hanno pianificato le operazioni di recupero attraverso l’impiego di un elicottero messo a disposizione dai vigili del fuoco.

