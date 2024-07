Dispersione scolastica, Sardegna all’11,3% 

Peggio della Sardegna ha fatto solo la Campania: il rapporto Invalsi sul sistema scolastico italiano lancia l’allarme sulla dispersione scolastica regionale arrivata nel 2024 all’11,3%, penultima dietro il 15,7% registrato dalla regione guidata a Napoli. Un dato in grave controtendenza considerato che la media nazionale ha raggiunto i minimi dal 2019 scendendo fino al 6,6%.

Non solo, gli alunni sardi si sono dimostrati i meno dotatati sia in matematica (solo il 6% della platea ha raggiunto livelli ottimi) che nell’apprendimento della lingua inglese. Tuttavia la preparazione complessiva degli studenti dell’Isola è migliorata anche se permane il rischio di abbandono ancora per oltre un ragazzo su cinque.

In Consiglio

Nel mentre il Consiglio regionale prosegue il lavoro per preparare un disegno di legge di riforma. La Seconda commissione, presieduta da Camilla Soru (Pd), ha proseguito nel ciclo di audizioni e ha raccolto i contributi del direttore dell’ufficio scolastico regionale, Francesco Feliziani e della presidente dell’Anci, Daniela Falconi.

Feliziani ha snocciolato alcuni numeri che certificano una riduzione delle autonomie scolastiche (dalle attuali 234 alle 225 del 2025) e del numero degli studenti (-17%) che, come è noto, è in costante calo negli ultimi dieci anni, essendo passato dai 212.000 del 2014 ai 176.839 del 2025.

Non è però diminuito il personale nelle scuole oggi composto da 20.000 docenti, 7.000 insegnanti di sostegno (4.000 in organico e 3.000 in deroga) a cui si aggiungono i 7.500 con funzioni di direzione e compiti nell’amministrazione e simili. Un totale di circa 35.000 unità a cui sommano i 250 lavoratori del comparto ministeriale e che significano un dipendente ogni cinque studenti ed anche un docente ogni nove studenti.

Altrettanto chiara è stata la posizione dell’Anci che con la sua presidente Daniela Falconi ha ribadito l’opportuno coinvolgimento degli Enti Locali ed ha indicato come premessa necessaria «l’eliminazione dell’aberrante parola, dimensionamento, accostata all’istruzione».

Secondo Falconi povertà educativa e abbandono scolastico sono le sfide da vincere. Gli obiettivi di una prossima legge sulla scuola sarda, secondo l’Anci, dovranno essere: garantire il diritto allo studio in ogni parte della Sardegna; ridurre e azzerare i tassi di dispersione e abbandono; aumentare i diplomati ed i laureati.

