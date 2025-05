Dispersi in mare, caccia a una barca 

Quasi un mese di ricerche senza risultati, due persone e una piccola imbarcazione scomparsi nel nulla, le famiglie dei dispersi che vivono giorni di insopportabile angoscia. Il caso dei fratelli Giuseppe e Lorenzo Deiana è una priorità assoluta per la Procura di Tempio e per la Direzione marittima di Olbia. E ora le indagini e le ricerche della Guardia costiera non riguardano solo i dispersi, ma anche un terzo soggetto che potrebbe avere avuto un ruolo nella vicenda dei due fratelli di Olbia.

Nel tribunale di Tempio, in Procura, le bocche sono cucite, ma si parla con insistenza di nuovi accertamenti mirati che partono da una precisa ipotesi di scontro tra una imbarcazione di medie dimensioni e il Molinari con motore fuoribordo dei due fratelli. Il pm Mauro Lavra lavora nella più assoluta riservatezza. Ma stando a indiscrezioni, negli ultimi giorni ha ripreso corpo l’ipotesi di una collisione. Il pm e il personale della Guardia costiera, coordinato dal direttore marittimo Gianluca D'Agostino, avrebbe acquisito elementi che hanno imposto la nuova fase delle indagini e delle ricerche. Sul punto non vengono comunicate notizie di alcun tipo, ma sembra che la Guardia costiera abbia svolto delle attività specifiche su imbarcazioni che il 19 aprile scorso erano in navigazione nel tratto di mare davanti a Capo Figari (Golfo Aranci). E l’attenzione degli investigatori sarebbe concentrata su un numero ristrettissimo di soggetti.

Prove di una collisione?

Le indagini sono condotte nella riservatezza più assoluta, ma la sensazione è che Procura e Direzione marittima di Olbia abbia in mano degli elementi tali da aprire un nuovo scenario. Anche nella primissima fase delle ricerche l’ipotesi di una collisione del Molinari era stata presa in considerazione, ma era un altro momento della vicenda. Adesso, purtroppo, si è passati dal piano di ricerca di persone scomparse, attività di Protezione Civile, a una attività con potenziali e pesanti risvolti penali. Non è escluso che nelle ultime ore la Guardia costiera abbia sentito delle persone, qualcuno che è a conoscenza di circostanze rilevanti per il caso. Le verifiche, per ora in una fase embrionale, riguarderebbero un numero ristretto di imbarcazioni. Le attività delle ultime ore fanno pensare a un radicale cambio di scenario. Va detto che il fascicolo aperto dalla Procura di Tempio, almeno per ora, è per atti relativi e non contiene contestazioni. Un quadro che potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

«Cercate una barca»

Il primo ad avere sollecitato una approfondimento sull’ipotesi di una collisione è stato il legale della famiglia Deiana. L’ avvocato Pietro Cherchi conferma: «Sì, ho chiesto l’acquisizione dei dati delle applicazioni sul traffico marittimo, è vero. Ma siamo in una fase delicata e non posso dire altro».

