Chiara, 20 anni, turista tedesca in vacanza sul lago Iseo, è caduta in acqua venerdì per un incidente causato da un grave errore umano. Le speranze di ritrovarla in vita sono ormai svanite. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la giovane era posizionata a prua e un’amica (ai comandi pur non avendo la patente) avrebbe improvvisamente accelerato.