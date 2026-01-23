VaiOnline
Provincia.
24 gennaio 2026 alle 00:10

“Disperdiamoci II”, nuovi fondi 

L’Amministrazione provinciale risulta tra gli enti finanziati dall’Unione delle Province d’Italia per il progetto “Disperdiamoci II – Nodi di futuro”, inserito nel programma nazionale “Province x giovani”, dedicato al benessere e al protagonismo delle nuove generazioni. Un’iniziativa di 18 mesi che consolida il ruolo della Provincia come coordinatrice delle politiche giovanili, con interventi che spaziano dalla prevenzione del disagio alla promozione della partecipazione attiva.

«Ci confermiamo casa dei giovani – afferma il presidente, Paolo Pireddu – Il finanziamento premia una progettazione nata dall’ascolto del territorio e capace di offrire opportunità concrete di crescita personale, sociale e culturale». Diverse le istituzionali coinvolte: Asl, Prefettura, Ufficio scolastico provinciale, Consorzio uno e Plus. Il progetto prevede sportelli di ascolto psicologico nelle superiori e università.

«È un passo decisivo verso una politica giovanile provinciale stabile e di lungo periodo», evidenzia il consigliere delegato alle politiche giovanili, Antonio Iatalese. ( s. c. )

