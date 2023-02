«Disperdere le ceneri può essere una scelta ma niente messa»  

Niente messa per coloro che scelgono di far conservare le proprie ceneri in casa o di spargerle in natura o metterle in un medaglione dopo la cremazione del corpo. La decisione, che fa discutere, è quella della Conferenza episcopale italiana che il vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, ha ratificato nei giorni scorsi per la sua Diocesi: con un decreto dello scorso 2 febbraio pubblicato sul sito Internet vengono dettate le regole per le esequie dopo la cremazione. Monsignor Mura raggiunto al telefono si dice stupito da tanta attenzione: «Non c’è nulla di nuovo - spiega - è una decisione presa da tempo dalla Cei e seguita da tutti i vescovi. Io ho solo scelto di pubblicarla anche sul sito. Questo vale per i cattolici, il culto del corpo e delle ceneri è un culto cristiano. La novità è che le esequie si possono fare anche con l’urna».

Il decreto

Non è un decreto contro la cremazione, ma per i cattolici vengono messi i paletti. Spesso chi sceglie la cremazione lo fa per tenere più vicino i resti terreni del proprio caro da cui non è ancora pronto a separarsi. Ma al cattolico, questo non è consentito. «Nel caso in cui sia stata scelta la cremazione del corpo, affinché si possano celebrare le esequie cristiane è necessario che tale scelta non sia stata fatta per ragioni contrarie alla fede cristiana», puntualizza il decreto. Il punto fondamentale per poter celebrare le esequie, anche future, con le messe nelle ricorrenze, è che le ceneri del povero defunto «siano conservate nel cimitero o altro luogo sacro». È vietata «la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica; la loro divisione tra familiari o altre persone; la dispersione in terra, acqua, aria o la conversione in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti»

Il divieto

«Nel caso in cui il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione delle ceneri in natura, si devono negare le esequie - recita il decreto della Cei – In caso di esclusione dalle esequie ecclesiastiche si deve negare anche ogni messa esequiale». Ammessi comunque i funerali con le urne che dovranno andare nei cimiteri, ma in questo caso durante il rito verrà omessa l’aspersione e l’incensazione «che possono aver luogo solo in presenza del corpo», specifica il vescovo ricordando anche che è vietata «la processione al cimitero» ma si può prevedere «un momento di preghiera al momento della deposizione dell’urna».