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Sant’Antioco
31 ottobre 2026 alle 00:16

Disostruzione pediatrica, il convegno 

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Una sala gremita, tanta attenzione e un tema di fondamentale importanza: la prevenzione dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in età pediatrica. Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sala del Comando Polizia locale di Sant’Antioco, con la regia organizzativa della sezione locale dell’Associazione nazionale Carabinieri. L’iniziativa, dal titolo “Un gesto che salva una vita”, ha rappresentato un’importante occasione di informazione e sensibilizzazione sulle manovre di disostruzione pediatrica, con particolare riferimento alla manovra di Heimlich e ai corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza. La conferenza è stata arricchita da dimostrazioni pratiche curate da personale infermieristico specializzato nel primo soccorso, che ha illustrato tecniche e procedure da conoscere per intervenire. La numerosa partecipazione ha testimoniato quanto sia sentito l’argomento e l’importanza della cultura del primo soccorso. (s. g.)

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