Disordini provocati dall’ultradestra, linea dura di Starmer 

Londra. Arriva la linea dura del premier laburista Keir Starmer contro i peggiori disordini nelle strade del Regno Unito da più di un decennio, scatenati dai gruppi dell’ultradestra la settimana scorsa dopo la strage di bambine imputata al raptus di un 17enne a Southport, vicino a Liverpool, e la successiva ondata di “fake news” sui social media, che negli ultimi giorni hanno raggiunto allarmanti punte di violenza e razzismo, con attacchi a due hotel ospitanti richiedenti asilo e a moschee ma anche contro negozi e abitazioni di minoranze etniche.

Starmer, che si trova ad affrontare la prima crisi dopo solo un mese dall’insediamento a Downing Street, ha presentato una serie di misure al termine della riunione del comitato per le emergenze Cobra promettendo di schierare un «esercito di agenti di polizia specializzati», senza quindi ricorrere alle forze armate come già qualcuno aveva evocato, e di infliggere «condanne rapide» tramite le corti di giustizia ai responsabili delle violenze, mentre il numero totale degli arrestati ha superato quota 370. Oltre a garantire la protezione delle comunità musulmane terrorizzate per quanto successo e può ancora accadere.

