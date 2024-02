Disordini e alcol rovinano la giostra 

Che tutto sia filato liscio con tanto di complimenti che piovono come coriandoli anche no. Sicuramente è andato benissimo “l’evento Sartiglia”; spettacolari le corse alla stella e pariglie da brividi. Ma la macchina organizzativa qualche pecca l’ha avuta sul fronte sicurezza, igienico-ambientale ma soprattutto sociale. Così come bisognerebbe rivedere il capitolo “promozione” di una manifestazione, unica nel Mediterraneo, che però non riesce a superare il Tirreno.

Piazza Moro

L’invasione di bancarelle nel centro e la nascita di Villaggi vari ormai rischiano di fagocitare la Sartiglia. Che sembra essere diventata una scusa per trascorrere una giornata con un panino in una mano e una vernaccina dall’altra. Ma la “scusa” della giostra rischia di trasformarsi in un problema più serio: per tre serate l’area che dal liceo “De Castro” arriva al tribunale, compreso il tratto di via Cagliari, era in mano a migliaia di ragazzini (80% minorenni) che della Sartiglia forse hanno visto una discesa alla stella. In piazza Moro hanno ballato (piazzando casse acustiche a tutto volume), bevuto poca birra e molti super alcolici, fatto uso di stupefacenti (un 25enne arrestato), lanciato petardi e bombe carta (una 17enne ferita), sfasciato vetrate di negozi, messo in atto raid teppistici. Non tutti i ragazzi, ovviamente, ma questo andazzo va avanti da anni e a nulla sembra valgano le raccomandazioni che arrivano dopo ogni tavolo del Comitato di sicurezza.

Zero controlli

Puntuali, una settimana prima della giostra, scattano le ordinanze. La prima disciplina vendita di alcol e bevande in genere (no vetro, no lattine ma solo bottiglie di plastica senza tappo “durante la manifestazione”). Chi si è attenuto? Molti esercenti ma non tutti. Chi ha controllato? Nessuno, altrimenti non si spiegherebbe perché lungo il percorso viaggiano fiaschi di vernaccia (comprese la tribuna autorità e l’area dei Gremi), in centro si vendevano tranquillamente fiaschi di vetro, e i ragazzini in piazza Moro avevano bottiglie di plastica chiuse con tappo.

Un’altra riguarda la presenza nei balconi e terrazze «prospicienti il percorso, a non più di una persona ogni 80 centimetri quadrati rispetto alla lunghezza del balcone o veranda». Chi l’ha rispettata? Nessuno. Controlli? Zero.

Sporcizia

Se è vero che in città nei due giorni sono arrivate 70mila persone l’organizzazione “ambientale” è rimasta tarata sui residenti. Tanto che i pochi cestini porta rifiuti nel centro (ma anche in via Solferino) erano stracolmi nel giro di poche ore. Isole ecologiche pochissime, meno i bidoni dei rifiuti che invece dovevano essere presenti in strade e piazze. Risultato scontato: tappeti di plastica, cartacce, resti di panini ovunque. Non solo, malgrado le telefonate al numero verde di “Formula ambiente” i rifiuti di chi abita nel centro storico non sono stati ritirati. E come se non bastasse, a distanza di 48 ore, passare a piedi in alcune zone è impossibile causa puzza.

Percorsi

In teoria l’unico “signore” che regna sui percorsi di via Duomo e Mazzini, è su Componidori. Gli altri sono ospiti, e come tali si dovrebbero comportare. Solo che ormai gli “ospiti” autorizzati da Gremi e Fondazione Oristano stanno diventando sempre più numerosi. Mentre non si è visto chi dovrebbe garantire la sicurezza per conto della Fondazione, tanto che una rissa scoppiata dietro le transenne tra ragazzini è stata bloccata dalla polizia.

Spese

Dal primo gennaio a oggi alla Fondazione Oristano il Comune ha “girato” 101.362 euro per organizzare e promuovere la giostra. E a fine 2023 altri 73.346 euro netti sono arrivati dal ministero alla Cultura. Ma qualcosa nella promozione della giostra non torna, almeno a leggere il report di Google trends (strumento di analisi del più utilizzato motore di ricerca online nel mondo che consente di indagare le tendenze di ricerca degli utenti): l’interesse per la Sartiglia dal 19 febbraio 2023 all’11 febbraio 2024 è pari a zero. Le poche ricerche svolte con la parola Sartiglia sono tutte made in Sardegna. «Indubbiamente essere presenti in ambienti internazionali è un obiettivo che ci dobbiamo porre», ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Luca Faedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA