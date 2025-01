Disordini a scuola, studente indagato 

Erano giorni ad alta tensione, allo Ianas di Tortolì. Disordini e proteste, tra il 16 e il 17 gennaio scorsi, culminati con l’iscrizione di uno studente minorenne, residente in un centro dell’Ogliastra, sul registro degli indagati. Il pm titolare dell’inchiesta, Maria Virginia Boi della Procura della Repubblica per i minorenni di Cagliari, contesta al ragazzo i reati di danneggiamento, deturpamento e interruzione di pubblico servizio. Secondo le indagini il giovane, assistito dall’avvocato Marcello Caddori, avrebbe imbrattato la scuola, in concorso con altre persone mai identificate, con il lancio di numerose uova che avevano colpito le vetrate e la facciata dell’Istituto di viale Santa Chiara. In più l’indagato avrebbe reso del tutto inservibile un estintore di proprietà della scuola svuotando il suo contenuto. I gas e i fumi emessi avrebbero inquinato l’aria all’interno della palestra rendendola irrespirabile. Sempre insieme ad altre persone, lo studente avrebbe interrotto la regolarità delle lezioni. Sui fatti erano intervenuti i carabinieri di Lanusei che avevano avviato le indagini analizzando tutti i frame dei video ricavati dai sistemi di sorveglianza in funzione dentro e fuori il caseggiato. La protesta sarebbe stata ispirata dalla mancata concessione di un’assemblea d’istituto da parte della direzione scolastica. In più, durante quelle mattinate incandescenti, qualcuno aveva mandato in frantumi il lunotto dell’auto di un docente, tra i responsabili della scuola. Fatto che, però, esula dal procedimento avviato dalla Procura per i minorenni nei confronti del giovane studente.

