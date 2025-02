«La Sindrome dell'Intestino Irritabile (spesso abbreviata con l’acronimo inglese IBS) è un disordine dell'asse cervello-intestino, dovuto a fattori psicologici incluso lo stress, l’alimentazione incongrua, l’alterazione della flora batterica intestinale (microbiota), oltreché dall’azione di batteri, virus e parassiti intestinali, antibioticoterapia o come conseguenza di una recente infezione intestinale», spiega il dottor Piero Loriga, gastroenterologo: «Colpisce il 4% circa della popolazione con una prevalenza nel sesso femminile e nelle classi di età inferiori ai 50 anni, con una maggiore diffusione nelle aree industrializzate rispetto a quelle non industrializzate o agro-pastorali.

«Sono due i sintomi prevalenti», prosegue il medico: «Dolori addominali e alterazione nell’evacuazione delle feci quale stipsi, diarrea o l'alternarsi delle due o situazioni non classificabili. Molto spesso si associano ad un incremento del gonfiore addominale. La diagnosi è clinica, ovvero basata sui sintomi riferiti dal paziente».

«Nella Sindrome dell'Intestino Irritabile il colon è esente da lesioni», mette in evidenza Loriga, «per cui l'esecuzione della colonscopia non viene eseguita se non in presenza di sintomi di allarme, quali la perdita di sangue dall’ano, un calo ponderale, una familiarità per il cancro del colon o le malattie infiammatorie croniche intestinali. Nel caso di prevalenza della diarrea vanno eseguiti dei test di laboratorio per escludere una Malattia celiaca o una Malattia infiammatoria cronica intestinale».

«I trattamenti che siamo soliti proporre sono dietologici, farmacologici e psicologici», spiega il gastroenterologo: «Le diete proposte sono quella standard che prescrivono una prevalente assunzione di fibre solubili, escludendo le fibre insolubili quali crusca, alimenti integrali, verdure a foglia verde e frutta secca — che tendono a peggiorare i sintomi — e in seconda battuta la dieta Fodmap che limita l’introito di carboidrati che fermentano maggiormente rispetto agli altri. Non esiste una terapia univoca, data la grande variabilità e gravità dei sintomi. Si va dalla modificazione dello stile di vita e dell’alimentazione nelle forme lievi, alle terapie psicologiche o con antispastici, probiotici e antibiotici nelle forme moderate, fino all'utilizzo di antidepressivi. Un approccio non farmacologico, nelle forme lievi, può essere rappresentato da psicoterapia, meditazione, agopuntura e ipnosi».