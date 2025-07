Disoccupazione mai così bassa dal ’75 «Ma è sopravvivenza, non ricchezza» 

Motivi per gioire non ce ne sono, malgrado i 30mila occupati in più tra 2021 e 2024. La Uil parla di «paradosso sardo». Per la Cisl «il lavoro cresce nei numeri ma non nella qualità». La Cgil evidenzia «l’incidenza elevata di stagionalità e precarietà». Parole diverse per una lettura univoca che incluse l’8,2% di senza lavoro, mai così poco dal ‘75: il report della Cna restituisce un mercato “povero”, con molte ore di fatica al giorno e pochi soldi a fine mese.

Prima analisi

Pier Luigi Ledda, segretario generale della Cisl, appunta: «L’aumento degli occupati è un dato positivo, ma se il 58% dei nuovi posti è stagionale e concentrato in settori a basso valore aggiunto, non possiamo parlare di sviluppo ma di sopravvivenza. Senza lavoro stabile e qualificato non c’è futuro per i giovani, per le donne, per le famiglie». Fulvia Murru, leader in pectore della Uil, resta sullo stesso perimetro di analisi: «Cala la disoccupazione, ma aumentano precarietà, salari bassi e fuga dei cervelli». Per Fausto Durante, che in Sardegna guida la Cgil, «niente di nuovo sotto il sole: siamo davanti a una tipologia di contratti che non produce incremento di Pil né di produttività. Significa che non c’è alcun vantaggio per la collettività e nemmeno per i lavoratori».

Affondo Cgil

Il segretario Durante si sposta dai numeri secchi al ragionamento complessivo: «A Roma con la ministra Calderone e in Sardegna con l’assessora Manca assistiamo troppo spesso a una politica fatta di annunci, dove le misure che vengono sbandierate sui social non fanno certo parte di una condivisione dei problemi con le organizzazioni sindacali e vengono prese in perfetta solitudine, senza che si possano capire obiettivi e direzione». Durante spiega che «il mercato del lavoro in Sardegna è fatto sempre di più di occupati in nero o pagamenti di ore fuori busta, il che si traduce in violazioni contrattuali sempre maggiori e in condizioni di sicurezza sempre peggiori. Se il lavoro viene pagato poco e male, non ci sarà crescita né ricchezza. Purtroppo la realtà contrattuale del nostro Paese non è quella che descrive la politica, a livello nazionale e regionale».

Lettura Cisl

Ledda solleva il caso delle «122mila persone in età lavorativa che si perderanno entro dieci anni e a cui va sommata la fuga del 20% dei nostri laureati. La Cisl lo ripete da tempo: senza una strategia strutturata per occupazione, formazione e coesione sociale, la Sardegna rischia di restare indietro per un’intera generazione». Per questo «accogliamo l’analisi Cna sull’urgenza di investire in istruzione, istituti tecnici superiori e formazione professionale. Servono politiche attive, un piano per l’apprendimento permanente e una rete efficiente di servizi per l’impiego. Serve anche un impegno concreto su salari e contratti: non si può accettare che chi lavora resti povero». Ledda avverte: «Siamo favorevoli all’innovazione e all’intelligenza artificiale, ma non a un modello che produce un aumento del Pil di cinque miliardi cancellando 60mila posti di lavoro. Chiediamo alla Regione di ascoltare i territori e non solo le logiche di palazzo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte con responsabilità e proposte, ma se non arriveranno risposte ci faremo sentire».

Evidenze Uil

Per Murru, «con la crescita occupazionale concentrata in settori a basso valore aggiunto, i diritti sono spesso compressi e le retribuzioni insufficienti persino a garantire una vita dignitosa. È allarmante l’esodo dei laureati e il progressivo scollamento tra formazione e occupazione. I giovani entrano nel mondo del lavoro senza una qualifica adeguata, spesso destinati a impieghi poveri e instabili». Il richiamo arriva a stretto giro: «Non possiamo accontentarci di numeri che fotografano l'occupazione in termini quantitativi: vogliamo qualità del lavoro, salari giusti, prospettive di crescita. Come Uil Sardegna, chiediamo alla Regione un piano straordinario per l’occupazione giovanile qualificata, incentivi per le imprese che investono in competenze e innovazione e un rilancio del ruolo pubblico nella programmazione economica e industriale. Senza visione e senza scelte coraggiose, continueremo a perdere i nostri migliori talenti e a generare lavoro povero». La Giunta è avvisata. Parola di confederali.

