Disoccupazione, Isola virtuosa 

La Sardegna è ai primi posti per calo della disoccupazione nei primi due anni del governo Meloni. Il dato arriva dall’ultimo report del Centro studi della Cgia di Mestre. L’associazione impegnata da decenni nell’analisi del contesto economico italiano certifica che nell’Isola si registra una diminuzione del tasso di disoccupazione del 3%. Numeri che valgono un secondo posto a livello nazionale con il primato sfumato per poche unità: al primo posto si colloca infatti la Sicilia con un calo del 3,1%. Il report degli artigiani mestrini fotografa lo stato del mercato del lavoro restituendo una situazione caratterizzata da diversi indicatori positivi: i nuovi occupati dell’ultimo biennio sono 847.000. Consuntivo ottenuto sommando 672.000 lavoratori dipendenti e 175.000 autonomi. Prosegue anche il calo dei lavoratori titolari di un rapporto a tempo determinato: nei primi ventiquattro mesi dell’esecutivo di centrodestra sono 266.000 in meno.

I numeri

Dai numeri spicca che quasi la metà dei nuovi occupati sono donne. In termini assoluti, a ottobre 2024 le occupate hanno raggiunto la soglia delle 10.253.000 unità, mentre le disoccupate sono diminuite a 693.000.

Anche l’andamento dei tassi, ovviamente, è stato positivo. Nella fascia di età 15-64 anni, quello di occupazione è salito al 62,5% (+1,9%), mentre il tasso di disoccupazione è diminuito al 5,8% (-2 punti). In forte contrazione anche il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) che si è attestato al 17,7% (-5 punti).

Nonostante l’Italia continui a registrare il tasso di occupazione femminile più basso d’Europa, in questi ultimi due anni lo stesso si è attestato al 53,6% (+2%) e il tasso di disoccupazione è sceso al 6,3% (-2,7%).

Over 50 e Cig

Buoni anche i dati sull’impiego dei lavoratori over 50: dato che migliora anche per l’aumento dell’età pensionabile. I numeri positivi fanno il paio con l’incremento della cassa integrazione nel corso del 2024 con un picco a settembre: sintomo di una sofferenza del tessuto economico-produttivo e della presenza di numerose vertenze.

Marina Calderone, ministra del Lavoro, ha salutato con piacere il report Cgia: «Si tratta di un incoraggiamento. Stiamo andando nella direzione giusta come dimostra il dato sulle donne».

