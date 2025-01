Disoccupazione ai minimi  «Ma c’è troppa precarietà e gli stipendi sono bassi» 

Nell’ultimo quarto di secolo non è mai sceso così in basso: anche nell’Isola il tasso di disoccupazione è ai minimi storici. Il dato più aggiornato è del terzo trimestre del 2024, e dice che le persone senza lavoro nella fascia d’età 15-74 anni – tra quelle disponibili a un impiego - rappresentano il 6,4%. A livello nazionale la percentuale è addirittura più bassa (5,6%). Dopo il picco del Duemila (22%) è iniziata una discesa lenta ma costante. Nel 2014 era al 18,6%, nel 2019 al 15%, e ora, nel giro di quattro-cinque anni, il dato si è più che dimezzato.

I commenti

In uno scenario del genere potrebbe essere lecito aspettarsi i sindacati in festa. Niente di più sbagliato: «Bisogna entrare dentro i numeri diffusi dal governo. Per l’Istat si considera occupata anche una persona che lavora per un giorno alla settimana per poche ore: ai fini statistici vale esattamente quanto un dipendente a tempo pieno e indeterminato», dice Fausto Durante, segretario generale della Cgil Sardegna.

Insomma, dietro i numeri oggettivi, che raccontano un mercato del lavoro in cui i disoccupati sono sempre meno, si nasconde comunque un problema di qualità dell’impiego. Contratti a termine, intermittenti e part-time esistono in quantità rilevanti. «Abbiamo raggiunto il massimo per quanto riguarda l’occupazione ma siamo al minimo di ore complessive lavorate: c’è qualcosa che non va», evidenzia Durante. «Nel 2024 nove rapporti di lavoro su dieci sono stati instabili, contraddistinti da salari bassi, orari troppo lunghi e accordi precari. Può darsi che io sia troppo pessimista, ma le condizioni di chi lavora le vediamo tutti i giorni. Non vedo folle di lavoratori felici: semmai vedo fabbriche che chiudono. La realtà è diversa dai numeri del Governo».

Le proposte

Come migliorare? «Bisogna eliminare dall’ordinamento le forme di lavoro che sfruttano e non riconoscono dignità e valore. Abbiamo promosso quattro referendum che potrebbero ridurre l’impatto del lavoro precario. Poi c’è il problema salariale: dobbiamo rinnovare i contratti».

Ma ci sono anche altri dati, oltre a quelli dell’occupazione. E non sono così rassicuranti. Ad esempio quelli della produzione industriale, in calo da 22 mesi consecutivi. L’ultima statistica disponibile è quella di novembre, mese che si è chiuso con una leggera crescita rispetto a ottobre. Il quadro del 2024 però vede una caduta ampia, con la produzione manifatturiera che cede il 3,2% e appena due settori positivi: alimentari e apparati elettrici. Il comparto peggiore a novembre è ancora una volta quello delle auto, con una produzione in caduta del 37%, sulla scia di quanto accaduto nei mesi precedenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA