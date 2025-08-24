VaiOnline
Selargius
25 agosto 2025 alle 00:19

Disoccupato denunciato per spaccio 

Blitz all'alba dei carabinieri del Nucleo operativo e del Radiomobile della Compagnia di Quartu, che hanno denunciato a piede libero un 36enne disoccupato, residente a Monserrato ma domiciliato a Selargius, accusato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe ricevuto nella propria abitazione a Selargius un 42enne residente a Cagliari e domiciliato a Quartu, al quale avrebbe ceduto due dosi di cocaina per un peso complessivo di circa un grammo. La successiva perquisizione personale, della sua auto e dell’abitazione, avrebbe consentito alle forze dell’ordine di recuperare e sequestrare due bilancini elettronici di precisione e 420 euro in contanti, che gli stessi inquirenti ritengono possibile provento dell’attività di spaccio.

Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica.

