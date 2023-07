Disoccupato arrestato dai carabinieri 

Un disoccupato 60enne di Serrenti è stato arrestato dai carabinieri perché condannato a tre anni di carcere per reati contro il patrimonio commessi a Carrara. Ignazio Collu è destinatario dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale toscano al quale hanno dato esecuzione i carabinieri della stazione di Serrenti. I fatti contestati dall’autorità giudiziaria di Massa si riferiscono a qualche anno fa: martedì, dopo aver completato le pratiche in caserma, il sessantenne è stato accompagnato dai militari al carcere di Uta. Ieri, invece, un 58enne di Gonnosfanadiga è stato denunciato per evasione per aver violato gli arresti domiciliari. Durante la notte, infatti, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno eseguito un controllo presso l’abitazione dell’uomo che però non era in casa. Da qui la nuova denuncia che potrebbe portare a un inasprimento della misura cautelare disposta dal giudice. ( m. c. )

