Disoccupati, via libera ai contratti a tempo 

Nuovi rinforzi a tempo in arrivo per l’ufficio tecnico del Comune di Selargius, in attesa delle assunzioni previste con i concorsi conclusi di recente. Via libera della Giunta al cantiere comunale finanziato dalla Regione, che consentirà di dare lavoro a sette disoccupati selargini: due ingegneri e cinque geometri, tutti impiegati - per otto mesi - nei settori Patrimonio, Edilizia privata e Urbanista.

Cosa faranno

La delibera è stata appena approvata dall’esecutivo comunale, con tanto di risorse regionali dedicate a Selargius già sicure: 235mila euro circa. Definito anche il progetto per l’inserimento di alcuni disoccupati residenti in città: in cima agli obiettivi da raggiungere in otto mesi c’è il completamento della digitalizzazione dell’archivio cartaceo delle opere di urbanizzazione. Si punta anche all’aggiornamento dell’archivio informatico predisposto con il precedente cantiere, sulla base delle nuove pratiche urbanistiche legate in particolare ai piani attuativi, e alla digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata attualmente disponibili solo in formato cartaceo.

Non solo, la nuova équipe di lavoro dovrà anche lavorare al fianco dell’ufficio tecnico nell’acquisizione e nella predisposizione delle pratiche richieste allo sportello per le attività economiche e produttive.

L’obiettivo

«Un’opportunità per sette concittadini qualificati e senza un impiego fisso», commenta l’assessore al Bilancio e al Personale Sandro Porqueddu. «Allo stesso tempo c’è una ricaduta anche per il Comune e la popolazione tutta: il gruppo di tecnici darà infatti un supporto importante nel lavoro quotidiano dei nostri uffici», sottolinea, «in particolare quelli del settore dell’Edilizia privata dove la mole di pratiche da smaltire spesso diventa difficile da smaltire».

I concorsi

Un supporto a tempo, in attesa dei nuovi ingressi a tempo indeterminato in diversi settori. I concorsi sono stati conclusi prima della pausa estiva, seguiti dalla pubblicazione delle graduatorie con i nove vincitori pronti a firmare il contratto a tempo indeterminato: vigili urbani, istruttori contabili e direttivi, geometri e ingegneri nell’ufficio tecnico, e informatici. «Stiamo procedendo con la conclusione delle procedure», dice Porqueddu, «nelle prossime settimane verranno ufficializzate le assunzioni».

Via libera anche alle indennità di turno per i vigili urbani, come previsto dal contratto collettivo nazionale. Il Comune - dopo mesi di richieste e malumori - ha stanziato le risorse per la Polizia locale: 33mila euro per l’anno in corso, di cui 18mila euro per la turnazione fatta da gennaio a luglio.

