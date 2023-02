Disoccupati al lavoro per la comunità 

Per Renato Berti, 62 anni, milanese trapiantato a Capoterra, si tratta di una iniziativa lodevole: «Percepisco il reddito di cittadinanza da pochi mesi, dopo aver lavorato per anni nel settore della nettezza urbana a Milano. Qualche anno fa mi sono trasferito a Cagliari, dove gestivo un chiosco ambulante di panini: la pandemia e la crisi mi hanno costretto a chiudere. Ci voleva proprio un progetto di questo tipo, posso ancora lavorare e ho voglia di mettermi al servizio della comunità».

Il Comune, nell’ambito del progetto portato avanti dal Plus, è pronto ad accogliere tra le proprie file i cittadini che beneficiano del reddito di cittadinanza, che potranno continuare a percepire il contributo, ma torneranno finalmente a lavorare. Dopo i corsi di formazione sulla sicurezza terminati nei giorni scorsi, da questa settimana i quattordici cittadini selezionati potranno iniziare a rimboccarsi le maniche per tenere in ordine le aree verdi cittadine.

Hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità, lavorando alla manutenzione degli spazi verdi di Capoterra: sono quattordici i fruitori del reddito di cittadinanza che hanno aderito al progetto del Comune e si occuperanno d’ora in poi di curare parchi e giardini pubblici.

Il progetto

Il Comune, nell’ambito del progetto portato avanti dal Plus, è pronto ad accogliere tra le proprie file i cittadini che beneficiano del reddito di cittadinanza, che potranno continuare a percepire il contributo, ma torneranno finalmente a lavorare. Dopo i corsi di formazione sulla sicurezza terminati nei giorni scorsi, da questa settimana i quattordici cittadini selezionati potranno iniziare a rimboccarsi le maniche per tenere in ordine le aree verdi cittadine.

Al lavoro

Per Renato Berti, 62 anni, milanese trapiantato a Capoterra, si tratta di una iniziativa lodevole: «Percepisco il reddito di cittadinanza da pochi mesi, dopo aver lavorato per anni nel settore della nettezza urbana a Milano. Qualche anno fa mi sono trasferito a Cagliari, dove gestivo un chiosco ambulante di panini: la pandemia e la crisi mi hanno costretto a chiudere. Ci voleva proprio un progetto di questo tipo, posso ancora lavorare e ho voglia di mettermi al servizio della comunità».

Il Comune

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come l’iniziativa fosse uno dei punti principali del programma elettorale della sua coalizione: «Tra questi quattordici volontari ci sono donne e uomini di diverse età e che hanno alle spalle esperienza lavorative e di vita diverse, ma sono tutti uniti dalla voglia di dare qualcosa in cambio per il sussidio che stanno percependo. Nei prossimi giorni li vedremo in azione nelle piazze, nei parchi e in cimitero».

Antonella Marongiu, responsabile del settore Servizi sociali del Comune, spiega come il Comune abbia già coinvolto i fruitori del reddito di cittadinanza in una iniziativa analoga: «Di recente quaranta persone si sono messe a disposizione dei vari uffici comunali per un progetto che ha permesso, a seconda delle proprie attitudini ed esperienze lavorative, di dare manforte al nostro personale. Geometri, laureati in Storia: tra chi ha scelto di mettersi a disposizione sono emerse diverse competenze».

Il dibattito

Per Katiuscia Garone, assessora alle Politiche sociali, la valenza del progetto è duplice: «Da un lato i percettori del reddito di cittadinanza potranno riprendere a lavorare e a rendersi parte attiva della società, dall’altro avremo a disposizione nuove risorse per tenere pulite le aree verdi del nostro territorio».

Efisio De Muru, capogruppo del Pd, apprezza l’iniziativa: «Come partito abbiamo sempre proposto che i percettori del reddito di cittadinanza, in cerca di occupazione, potessero rendersi utili alla comunità, bisogna distinguere gli interventi sociali dal sostegno al lavoro. Tantissime amministrazioni hanno fatto questa scelta, che considero corretta e utile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata