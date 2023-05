Disoccupati a lezione di tecnologia, nasce l’Ict Academy 

Ha aperto le porte l’accademia per dare ai disoccupati di oggi le competenze del futuro. È la “Ict Academy”, inaugurata ieri da assessorato regionale al Lavoro e Aspal per superare il divario di competenze digitali della Sardegna. Al via cinque corsi di formazione dedicati a “Os and virtualization”, “Cybersecurity”, “Cloud”, “Database” e “Intelligenza artificiale”.

Le lezioni sono ospitate a Sa Manifattura a Cagliari. Tra gli argomenti trattati ci sono gli strumenti, la valutazione delle risorse computazionali, storage e networking, le prestazioni di virtualizzazione, le opzioni di backup e disaster recovery e le best practices.

«L’economia è cambiamento e di conseguenza anche i posti di lavoro. Molti mestieri possono sparire, ma altri si trasformano e così nascono anche tanti nuovi lavori», afferma l’assessora regionale al lavoro Ada Lai. «Oggi i lavori richiedono competenze digitali e la formazione deve essere pertanto trasversale.

Gli altri quattro corsi, invece, si terranno tra luglio e ottobre. Le domande valide sono state 106, di queste sei sono state escluse per esaurimento dei posti disponibili.

«Il progetto è una risposta al gap che c’è tra domanda e offerta di lavoro nel campo del digitale», evidenzia Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal, «da una parte ci sono imprese che richiedono sempre di più competenze digitali, dall’altra giovani che faticano a soddisfare queste richieste e a trovare lavoro».