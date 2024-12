«Disinnescato l’attacco viola» 

«C’è un po’ di rammarico, perché secondo me il pari sarebbe stato il risultato più giusto: c’è mancato soltanto il gol, ma abbiamo fatto un gran secondo tempo e un’ottima gara». Sebastiano Luperto non nasconde l’amarezza per il risultato: «Vogliamo e possiamo fare di più, ma abbiamo delle potenzialità e sono sicuro che verranno fuori», le parole del difensore al termine della partita di ieri al Franchi. Una gara dove i rossoblù hanno tenuto testa a un attacco che nella serie positiva delle altre sette vittorie aveva realizzato 20 gol, e che invece è riuscito a segnare solo con un tiro da fuori (e il più che sospetto fuorigioco attivo sul tiro di Cataldi). «Ci siamo difesi bene contro una squadra che ha ottimi attaccanti», il commento di Luperto. «Io cerco di lavorare al massimo su ogni aspetto e curo ogni dettaglio: è questo che fa la differenza. Il campionato è lungo e dobbiamo fare punti».

Le preferenze

Ormai è assodato: salvo infortuni o squalifiche, da quando il Cagliari è passato in pianta stabile al 4-2-3-1 la coppia centrale è Mina-Luperto. Ma il difensore preso in estate non vuole parlare di gerarchie: «Ovviamente giocare insieme ti fa conoscere meglio e sai già i movimenti che fa il tuo compagno. Ma quelli che non giocano non sono da meno: quando manca qualcuno sanno farsi trovare pronti». E lo stesso vale in porta, dove ieri dietro di lui ha giocato Sherri per la quarta giornata consecutiva: «Anche Scuffet è un grande portiere, poi le scelte le fa il mister e ci adeguiamo». Il lato dove Luperto trova margini di crescita è la fase realizzativa, perché nonostante diversi calci piazzati non sono arrivate particolari occasioni tolta quella doppia Piccoli-Makoumbou sullo 0-0. «Bisogna sfruttarle meglio, c’è mancata la cattiveria e l’incisività al momento di fare gol. Chi sbaglia meno vince: questo è il calcio e lo sappiamo, dobbiamo essere più costanti e coraggiosi come ci dice Nicola».

Sempre presente

Da un mese, ossia dal cambio in porta, Luperto è diventato l’unico giocatore del Cagliari sempre in campo: 1.350’ su 1.350’ in 15 giornate e contro l’Atalanta punta a fare 16 su 16. «Sappiamo che sarà un altro grande test, contro una squadra che sta facendo benissimo e ha tanti grandi campioni, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Ogni partita è a sé, puoi vincere contro una big e perdere uno scontro diretto. È la costanza delle prestazioni attuali che deve fare la differenza e le ultime prove ci stanno dando grande fiducia». Sulla gara di ieri: «Abbiamo fatto un’ottima prestazione, ma a mio avviso dovevamo fare meglio prima del gol subito perché non eravamo aggressivi come volevamo e avevamo lasciato troppi spazi alla Fiorentina. Dopo l’1-0 ci siamo sciolti e abbiamo fatto il nostro calcio, giocando molto meglio». Con un pensiero per Bove: «Gli siamo vicini e speriamo che possa tornare in campo quanto prima».

