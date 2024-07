Disinfestazioni, il programma del Comune 

I sestesi si lamentano per l’invasione di ratti e blatte. Numerose le segnalazioni dei cittadini anche sui social, per il numero crescente di esemplari. Secondo i residenti, sono tantissime le zone colpite in varie parti della cittadina: le vie Firenze, Verdi, Livorno e Vivaldi, tra le altre.

I cittadini intanto si sono già mossi con le segnalazioni e richieste di disinfestazione, e ora sono in attesa degli interventi. Il vicesindaco Massimiliano Bullita rassicura i residenti: «Mi hanno confermato che sono previsti già in questa settimana diversi interventi di disinfestazione. Stanno attendendo le nuova programmazioni per le ulteriori segnalazioni giunte. Quando i cittadini fanno le segnalazioni, queste vengono immediatamente girate al centro antinsetti della Città metropolitana, che gestisce il servizio e ne programma gli interventi. In ogni caso faremo un sollecito affinché si intervenga nel più breve tempo possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA