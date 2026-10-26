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Emergenza.
27 ottobre 2026 alle 00:25

Disinfestazioni e lavori, scuole a rischio 

“Alagon” ieri chiusa senza preavviso, da domani tutti a casa al “Sacro Cuore” 

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Tre scuole, tre emergenze e un problema che le attraversa tutte: la difficoltà di garantire ambienti adeguati e informazioni tempestive alle famiglie. Alla Media “Alagon” le lezioni sono state sospese due volte in pochi giorni, al “Sacro Cuore” è in arrivo uno stop per rimuovere l’amianto dalla copertura, mentre all’istituto “Frassinetti” il giardino è un tappeto di guano. Un quadro che alimenta la preoccupazione e lascia aperti diversi interrogativi sulla gestione degli interventi.

Alagon

Ieri mattina gli studenti della scuola media di via Diaz hanno trovato i cancelli chiusi. La comunicazione sul registro elettronico è arrivata quando molti erano già in viaggio, anche con i mezzi pubblici, o davanti all’ingresso. Era successo pure sabato, con l’avviso arrivato a campanella suonata e genitori costretti e recuperare i figli in fretta e furia. I genitori ricostruiscono le settimane difficili dell’istituto. Per circa dieci giorni tre classi hanno seguito le lezioni «in un androne della scuola, uno spazio non destinato ad aula e non pensato per ospitare contemporaneamente più classi». E dopo l’episodio di sabato, quando i ragazzi sono stati fatti uscire per il persistente odore dei prodotti utilizzati per la sanificazione, pongono una domanda precisa: «Quali controlli sono stati effettuati prima di consentire il rientro degli studenti?» Un interrogativo che si accompagna alla denuncia sulla carenza di informazioni: «Gran parte delle informazioni è arrivata attraverso i racconti degli studenti, comunicazioni informali e notizie pubblicate dai giornali. Accompagnare un figlio a scuola senza doversi chiedere se gli ambienti siano sicuri dovrebbe essere la normalità, non qualcosa da pretendere attraverso lettere e segnalazioni».

Il Comune ha ricondotto la chiusura di ieri al persistente odore del prodotto utilizzato per la sanificazione. La dirigente scolastica Blanche Maria Rita Sanna, attraverso un comunicato, ha assicurato: «Da oggi le lezioni riprenderanno regolarmente». Restano però aperti gli interrogativi sulle condizioni dell’edificio, al centro ieri di un sopralluogo con dirigenti comunali, vicesindaco, rappresentanti del provveditorato e vigili del fuoco. L’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, conferma che sempre ieri una ditta specializzata era impegnata a rimuovere il pesante strato di guano accumulato nel sottotetto. «Stiamo facendo il possibile per intervenire celermente e restituire ambienti sicuri e idonei agli studenti», afferma.

Sacro Cuore

Al “Sacro Cuore”, intanto, il sindaco ha disposto la chiusura della scuola primaria tra le vie Amsicora e Cima dalle 13.30 di domani fino al 3 novembre compreso, per consentire la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto dalla copertura. La riapertura sarà subordinata alla bonifica e alle verifiche di sicurezza. Ma sul plesso pesa anche lo stato del giardino. Un’interpellanza della consigliera Carla Della Volpe e di altri sette esponenti del centrosinistra denuncia «vegetazione incolta, accumulo di sfalci e residui», oltre alla presenza di lavori in corso. I consiglieri chiedono tempi certi per la conclusione degli interventi e una pulizia straordinaria.

Frassinetti

E a proposito di pulizia, non è bastata quella effettuata sabato nel giardino della scuola media “Deledda”, ospitata nei locali dell’istituto Frassinetti: ieri gli escrementi degli uccelli ricoprivano nuovamente lo scivolo, nonostante i dissuasori già installati. Per cui rimane quanto mai attuale anche l’interrogazione presentata nei giorni scorsi dalla minoranza che denunciava problemi igienico-sanitari.

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