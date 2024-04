Disinfestazione in due vie 

Domani giovedì 4 aprile in via Dettori 17 e via Dell’Acqua bella, dal numero civico 1 al 7 dalle 8.30 alle 9.30 verrà effettuato un intervento di disinfestazione da blatte. Si ricorda ai cittadini di spostare dalle zone adiacenti all'intervento biancheria, erbe aromatiche in vaso e ciò che si usa a scopo alimentare, giocattoli e animali domestici. È importante tenere chiuse le finestre durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti una volta terminata. Sono inoltre vietati transito e stazionamento di persone e animali nell'area interessata, durante il trattamento e nei 30 minuti successivi.

