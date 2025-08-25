Disinfestazione, domani operai al lavoro 

Ad Arborea domani è in programma una nuova disinfestazione contro gli insetti alati. Gli operai della ditta incaricata entrano in azione all’una di notte nel centro abitato, nelle borgate di Luri, S’Ungroni, Centro Uno, Centro Due, Torrevecchia, Linnas, Pompongias ma anche nel litorale marino e nelle strade vicinali.

Il Comune chiede ai cittadini di tenere le finestre delle abitazioni chiuse, di non lasciare i panni stesi e di lavare accuratamente frutta e verdura colta negli orti prima di consumarla.

Nei giorni scorsi la sindaca, Manuela Pintus, a causa delle presenza di vari nidi di vespe, aveva deciso di interdire l’accesso, a chiunque e a qualsiasi titolo, nell’area boscata presente nella strada 25 Ovest, già delimitata e segnalata con il nastro di pericolo bianco e rosso. Divieto ancora valido. ( s. p. )

