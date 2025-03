Disimpegno Usa in Europa, soldati via dalla Germania 

Bruxelles. Donald Trump sta considerando l’ipotesi di ritirare 35.000 truppe americane dislocate in ambito Nato in Germania e magari di spostarle in Ungheria, paese ben più affine alle sue politiche. Non solo. Gli Usa, secondo fonti svedesi, vogliono interrompere la partecipazione alle future esercitazioni militari in Europa in ambito Nato, confermando l’intenzione di disimpegnarsi dal Vecchio Mondo. «Trump è arrabbiato perché gli europei sembrano spingere per la guerra», dice una fonte vicina alla Casa Bianca, guarda caso dopo lo storico vertice di Bruxelles in cui l’Ue ha deciso di rafforzare la difesa e il sostegno all’Ucraina. In quest’ultimo caso con l’opposizione di Viktor Orban.

Certo, far migrare i soldati dalla Germania all’Ungheria non sarà cosa semplice: le basi tedesche ospitano migliaia di famiglie americane, con infrastrutture costruite in decenni di permanenza - scuole, abitazioni, ospedali - ma il presidente ormai non sorprende più nessuno con le sue idee. L’intenzione degli Usa di ridurre il loro impegno in Europa è però assodato - poco dopo il suo insediamento Trump aveva notificato agli alleati Nato l’intenzione di riportare in patria i 20mila soldati dislocati da Joe Biden dopo l’invasione dell’Ucraina e di chiedere un “contributo” per quelli restanti - ed è in parte il motivo per cui l’Unione Europea ha deciso di varare il piano di riarmo. La Nato, ad esempio, sta incoraggiando gli alleati a “cambiare i modelli” di formazione dei soldati perché “serve più unità” per affrontare la mutata realtà di sicurezza in Europa. Con il servizio di leva che non è più un tabù in vari Paesi.

