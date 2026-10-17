Disgelo tra Uniti e Angheleddu Chessa: non ho capi 

Aria di disgelo tra i vertici di Uniti e la prima dei non eletti, Eleonora Angheleddu. Dopo le dimissioni dell’assessore Marco Canu si riaprono i giochi interni al gruppo per ricoprire il posto ora vacante nella giunta Fenu. Ieri mattina l’incontro tra i vertici del gruppo che fa capo all’assessore regionale Sebastian Cocco e Angheleddu, già assessora nella precedente giunta Soddu. «Sono stata candidata nelle liste di Uniti, ho maturato lì il diritto al subentro. Però a dicembre, con numerosi componenti storici del movimento abbiamo inviato un documento prendendo le distanze, tutt’oggi non abbiamo avuto nessuna risposta», ha detto due giorni fa Angheleddu. Ieri il chiarimento interno, concluso con l’impegno a un nuovo incontro.

Intanto, dall’opposizione Maura Chessa, al centro delle polemiche esplose nel Consiglio nei giorni scorsi sulle fontanelle colorate e un messaggio rimbalzato da una chat della maggioranza, sottolinea: «Non ho capi, non prendo ordini e non sono eterodiretta. La mia libertà politica non è in discussione. Piuttosto, la maggioranza faccia chiarezza sulle proprie divisioni». E aggiunge: «Ricevere informazioni non significa ricevere ordini, presentare un’interrogazione non significa prestarsi ai giochi di potere di qualcun altro».

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