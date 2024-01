Disgelo Pd-M5S, Conte ammette: meglio Biden di Trump 

Il leader dell'Ulivo Romano Prodi non poteva auspicare un quadrettoo migliore quando sul Corriere ha lanciato un appello all’unità tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. A vent’quattr’ore dall’intervista al fondatore dell’Ulivo, la segretaria dem Elly Schlein, il presidente del Movimento Giuseppe Conte e il leader di Art.1 Roberto Speranza posano per i fotografi nella Sala della Regina a palazzo Montecitorio. Abbracci, pacche sulle spalle e cordialità alla presentazione del libro dell’ex ministro della Sanità segnano una tregua dopo giorni di tensione nel centrosinistra. Chi si attendeva un secondo round dopo il recente scambio di accuse al vetriolo tra Dem e 5S è rimasto deluso. Schlein e Conte ribadiscono l’impegno e la «responsabilità» nel costruire un’alternativa all’attuale governo. Anche se nessuno dei due rinuncia a qualche frecciatina.

Il rimbrotto del padre nobile del centrosinistra era stato chiaro. «Se non si mettono assieme 5 stelle, Pd e altre forze riformiste, al governo non ci andranno mai», ha avvertito Prodi. Senza mancare di chiedere a Conte di scegliere tra Biden e Trump: «Deve ancora decidere in quale polo stare». E l’ambiguità del presidente pentastellato sulla politica Usa arriva dritta alla Camera. È proprio il padrone di casa, Speranza, a metterla sul tavolo: «Quando ho ascoltato Giuseppe su Biden e Trump mi si sono drizzati i capelli», confessa. E Conte chiarisce: «Biden e Trump non sono sullo stesso piano, sul piano ideologico abbiamo affinità con Biden». Poi affonda: «Ho visto però il Pd che ha rinnegato la transizione ecologica con gli inceneritori, un Pd bellicista, e anche a me si drizzano i capelli». Sul fatto che ci siano «posizioni diverse» i tre leader sono d’accordo. E Schlein non fa a meno di pizzicare i pentastellati: «Differenze ci sono perché non siamo nello stesso partito, e non sarebbe nemmeno auspicabile». E Conte: «Se non abbiamo una visione comune in politica estera è meglio che ci provochiamo adesso. Sulla transizione ecologica dobbiamo affinare alcuni capisaldi adesso. Il giorno dopo le elezioni dobbiamo sapere cosa fare». A guastare la quasi festa ci pensa Carlo Calenda: «Il M5S è di destra». E Renzi: Conte è «la stampella» del governo «e il Pd se ne sta accorgendo».

