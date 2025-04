«Disegno paesaggi con la terra e la lana» 

Con i fili di lana - rigorosamente sarda - fa rivivere paesaggi e scorci di natura dell’Isola visti dall’alto. Esplosioni di colori, con sfumature e geometrie che tracciano confini e riproducono luoghi simbolo della Sardegna, dal parco di Molentargius alle saline Conti Vecchi.

Opere d’arte create da Romeo Pinna, agente di commercio che vive e lavora a Selargius, artista per passione. «Tutte creazioni che raccontano la mia Isola, con l’utilizzo di materiali grezzi e naturali come la lana e la terra», dice mentre prepara alcune sue tele per l’esposizione nel museo dell’imprenditoria femminile a Muravera dal 24 aprile.

La “pittoscultura”

Un percorso artistico partito durante la collaborazione con una multinazionale nel campo della cosmesi, quel mondo creativo che lo ha portato a sviluppare una tecnica personale che lui stesso definisce “pittoscultura”. Le sue opere sono il frutto di una ricerca artistica basata sull'utilizzo di materiali grezzi e naturali come la lana sarda, lo spago, ma anche la terra, le sabbia e la ghiaia applicate su tele create ad hoc.

La Sardegna è sempre presente nei suoi lavori, con temi che spaziano dall'introspezione dell'animo umano alla figura femminile. «Ultimamente la mia tecnica è stata apprezzata da alcune aziende isolane che hanno voluto inserire nei loro ambienti una rivisitazione in chiave artistica del proprio marchio o brand, oltre che da persone in cerca di qualcosa di particolare e unico», spiega.

Fra le sue opere c’è quella realizzata su richiesta della famiglia del calciatore sardo Nicola Murru, ex difensore rossoblù: «Ho riprodotto la sua maglia su una tela, sempre con la mia tecnica. Mi ha portato una buona visibilità sui social, dove ho ricevuto tantissimi complimenti e allo stesso tempo anche varie richieste di informazioni», racconta. «Non nego che mi piacerebbe molto realizzare qualcosa per il Cagliari, una squadra che per i tutti noi sardi è motivo di orgoglio».

Lungo lavoro

Ogni tela ha alle spalle circa un mese e mezzo di lavoro. «La difficoltà sta nel mettere insieme i fili di lana, e scegliere i giusti colori in modo da dare quel movimento visivo che fa rivivere ogni singolo paesaggio», spiega Pinna. Suo il progetto “floating” (in parte esposto al Murats di Samugheo nel 2021) che nasce dalla rielaborazione dell’artista di immagini aeree che immortalano saline, stagni, campi di lavanda, di grano o sentieri agresti, attraverso l’uso di filati con colori ottenuti da tinture naturali. La scelta della lana sarda - filata e tinta da artigiani di Atzara e Nule - risponde ad un’esigenza narrativa alla base della sua ispirazione artistica. «L’uso della lana isolana non è casuale», sottolinea Pinna, «per certi aspetti mi piace paragonarla ai sardi: è ruvida al tatto ma ha la capacità di sprigionare un calore inaspettato».

Sinora l’artista ha messo in vetrina le sue creazioni in diverse collettive in giro per la Sardegna. «Il mio sogno? Poter esporre in una grande galleria riconosciuta in tutto il mondo», spera. Nell’attesa c’è il museo d’arte contemporanea a Muravera che sarà inaugurato fra qualche giorno.

