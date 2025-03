Disegni per la pace, premiati gli studenti 

Una colomba dentro il simbolo arcobaleno della pace, che guarda verso il cielo. Il disegno realizzato dall’alunna della scuola media Porcu Satta, Maria Nicoleta Cinellu, ha vinto il primo premio del concorso organizzato dai Lions Quartu “Un poster per la pace” classificandosi anche seconda a livello regionale.

La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune. Ad accogliere gli studenti c’era la presidente del consiglio Rita Murgioni. Con lei, l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Porcu Satta Vincenzo Pisano e la rappresentante del Distretto Lions 108L Chiara Mura. Il presidente dei Lions club Quartu Marino Sarritzu ha premiato tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso e che, a loro modo, con disegni ed elaborati, hanno rappresentato la loro idea della pace. Nel preparare gli elaborati i ragazzi sono stati coordinati e guidati dall’insegnante Roberta Spiga.

«È stata un’iniziativa molto bella» ha detto la presidente del consiglio Rita Murgioni, «che ha dato modo ai i ragazzi di confrontarsi su in un tema così importate come quello della pace». Al termine della cerimonia le classi del corso curvatura linguistica diretto dalla professoressa Mariangela Piras si sono esibiti sulle note della canzone “We are the world”.

