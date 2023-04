Disegni e messaggi: scendono in campo i figli dei lavoratori 

Intanto ieri è arrivata in fonderia una delegazione dei consiglieri regionali del Pd e dei sindaci di San Gavino, Villacidro e Guspini. «Sosteniamo la lotta di chi chiede certezza e garanzie per il proprio posto di lavoro – afferma la consigliera regionale Rossella Pinna – senza nascondere la speranza che la Glencore e il Governo trovino l’accordo anche per la riconversione delle lavorazioni e dare così continuità alla presenza degli stabilimenti che tra dipendenti diretti e indiretti, pesa sul destino di oltre 2500 famiglie».

In fonderia i lavoratori continuano a dormire all’aperto nelle tende piazzate sotto la grande ciminiera. La lotta non si ferma. Lo ribadiscono con forza i tre componenti della Rsu Enrico Porceddu (Cisl), Carlo Ambus (Uil) e Cristiano Lixi (Cgil): «Chiediamo il diritto al lavoro e abbiamo il dovere di crederci, per noi, per le nostre famiglie e per il nostro territorio. Utilizzeremo tutte le armi a nostra disposizione anche se le nostre armi sono avvelenate da disperazione, rabbia e incertezza».

Tutta San Gavino Monreale si è mobilitata con forza per impedire la chiusura della storia fonderia aperta nel lontano 10 giugno 1932. Ora la lotta continua nello stabilimento con l’assemblea permanente e la richiesta d’aiuto parte dai figli dei dipendenti e da tanti piccoli studenti del paese che hanno scritto delle toccanti lettere indirizzate all’azienda svizzera Glencore, che gestisce l’impianto industriale di San Gavino e quello di Portoscuso. «Cara Glencore – scrive un bambino di 6 anni - mio papà è sempre triste: non chiudete la fonderia di San Gavino e la fabbrica di Portovesme. Mia madre piange sempre: ho scritto anche a superman perché ci deve aiutare». Tantissimi i disegni dai mille colori realizzati anche dai bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e dai ragazzi delle medie.

La protesta

L’attesa

Ora si attende l’incontro di lunedì a Roma come sottolinea l’assessore all’ambiente Marco Porcu: «Prendiamo atto del proficuo intervento del Governo che consentirà alla Portovesme di calmierare ulteriormente il costo dell’energia, già in vertiginoso calo come precisato da Arera. Adesso attendiamo che la società faccia la sua parte, riavviando immediatamente la produzione».

La senatrice Antonella Zedda e Il deputato Salvatore Deidda rimarcano l’attenzione del Governo verso la Portovesme, il Polo industriale del Sulcis e la Sardegna: «Questa viene dimostrata, grazie al lavoro del ministro Urso e della sottosegretaria Bergamotto, con l’istituzione del fondo per aiutare le imprese in crisi a più alto consumo di energia che operano nelle isole è un ulteriore passo a sostegno della Portovesme srl e del riconoscimento concreto dell’insularità».

