Disegni, dipinti a olio e sculture: vanno all’asta le opere di Bertina Lopes 

L'arte e la vita di Bertina Lopes, mozambicana di nascita e romana di adozione, vanno all'asta da Bonhams: offerte online fino al 20 giugno, 74 opere tra disegni, dipinti a olio e sculture aprono una finestra sulla produzione di una pioniera dell'arte e attivista politica (suo il lavoro di tessitura della pace in Mozambico a fianco della Comunità di Sant'Egidio) che, in 70 anni nella capitale, trasformò la sua casa-studio di via XX Settembre in un punto di incontro per intellettuali, artisti, poeti, rifugiati e attivisti.

Non capita di frequente che una casa d'aste offra una larga scelta di opere di un unico artista. Nata nel Mozambico coloniale da padre portoghese e madre mozambicana, Bertina completò gli studi a Lisbona e tornò a Maputo nel 1953 come artista e insegnante. Nella capitale mozambicana aveva stretto amicizie con poeti, scrittori e attivisti politici che furono fondamentali nella formazione delle sue convinzioni anticoloniali e antifasciste anche attraverso il primo marito, il poeta Virgilio de Lemos da cui nel 1955 aveva avuto due gemelli.

Nel 1961 Bertina fu costretta per ragioni politiche a lasciare il Paese. Tornò a Lisbona ma poi, perseguitata dalla polizia, nel 1964 si trasferì a Roma.

Tutti i pezzi dell'asta vengono dallo studio della Lopes, che il secondo marito, l'italiano Francesco Confaloni, conservò intatto com'era alla morte della moglie, 12 anni fa.

